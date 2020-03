Bill Gates: Coronavirusul este pandemic, un patogen ce apare o dată la 100 de ani

Bill Gates vorbeşte deja despre pandemie în cazul noului coronavirus, deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii a evitat până în prezent să facă o astfel de declaraţie. Coronavirusul, a scris Gates, se comportă ca un „agent patogen care apare o dată la un secol”, citat de Business Insider.

Cofondatorul Microsoft a avertizat în urmă cu mai mulţi ani că lumea nu este pregătită pentru o pandemie mortală.

Acest avertisment pare a se adeveri în prezent, având în vedere repeziciunea cu care se răspândeşte noul coronavirus apărut în China. Virusul care provoacă boala cunoscută drept COVID-19 a ucis aproape 2.900 de persoane şi a infectat peste 83.000 de oameni la nivel global, din luna decembrie. Cele mai multe victime au fost în China.

"În ultima săptămână, COVID-19 a început să se comporte foarte mult ca unul dintre acei agenţi patogeni din cauza cărora suntem îngrijoraţi", a scris Gates într-un articol pentru The New England Journal of Medicine. "Sper că nu este atât de rău, dar trebuie să ne asumăm că va fi, până la proba contrarie", a scris Gates.

"În orice criză, liderii au două responsabilităţi la fel de importante: să rezolve problema imediată şi să se asigure că nu mai apare", a scris Gates. "Pandemia COVID-19 este un astfel de caz. Trebuie să salvăm vieţi", a mai scris acesta, citat de Business Insider.

Ce soluţii de încetinire a răspândirii virusului propune omul de afaceri:

Ţările bogate ar trebui să sprijine cu personal medical calificat statele sărace sau în curs de dezvoltare din Africa şi sudul Asiei, pentru a monitoriza răspândirea virusului şi a livra vaccinuri.

Ar trebui înfiinţată o bază de date internaţională unde ţările pot împărtăşi informaţii.

Ar trebui să fie dezvoltat un sistem de căutare a compuşilor care au fost deja testaţi şi sunt consideraţi siguri pentru a fi utilizaţi în vaccinuri.

Guvernele şi donatorii ar trebui să finanţeze unităţi care pot produce cantităţi mari de vaccinuri în decurs de doar câteva săptămâni.

Gates a comparat COVID-19 cu epidemia de gripă asiatică din 1957, care a ucis peste un milion de persoane, şi cu cea de gripă spaniolă din 1918, care a provocat 50 de milioane de decese. Epidemia curentă se situează undeva între cele două, este de părere acesta.

Omul de afaceri crede că testele clinice la scară mare pentru vaccinul anticoronavirus ar putea avea loc cel mai devreme în iunie.

Anthony Fauci, directorul Institutului naţional pentru alergii şi boli infecţioase din SUA, a declarat recent că speră ca testele pe pacienţi umani să înceapă la mijlocul lunii aprilie.

Dezvoltarea unui vaccin durează de obicei mai mulţi ani, iar, în SUA, un astfel de proces poate ajunge la costuri de un miliard de dolari.

Gates este de părere că preţul scăzut al vaccinurilor este "strategia corectă" pentru a ţine în frâu epidemia COVID-19.

"Având în vedere poverile economice pe care le aduce - am văzut cu toţii modul în care COVID-19 poate afecta furnizorii şi pieţele, nu mai vorbim despre vieţile oamenilor -, acesta va fi un chilipir", a mai scris Gates.

Miercuri, secretarul pe servicii de sănătate Alex Azar a refuzat să facă o promisiune atunci când a fost întrebat dacă orice american şi-l va permite. O zi mai târziu, acesta a revenit asupra declaraţiilor, spunând că orice vaccin dezvoltat în colaborare cu Guvernul american trebuie să aibă un preţ accesibil.

Fundaţia Bill şi Melinda Gates a contribuit deja cu 100 de milioane de dolari în lupta contra noii epidemii. În articolul său, Gates a spus că, pentru a împiedica transformarea COVID-19 în pandemie, sunt necesare miliarde de dolari.