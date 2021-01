BIOGRAFIE Cine a fost Bogdan Stanoevici, actorul care a murit din cauza complicațiilor medicale provocate de Covid-19

Actorul Bogdan Stanoevici s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani. El se afla în stare gravă din cauza unei infecții pe care a căpătat-o în spital, după ce fusese infectat cu noul coronavirus. Din păcate, astăzi s-a stins din viață.

Bogdan Stanoevici a fost numit director general interimar al Circului Globus din București în perioada 2017-2020. El a rămas fără contractul de management la Circul Metropolitan București după o misiune de control efectuată de Corpul de Control al primarului general. Atunci s-a descoperit un management defectuos la nivelul instituției, atât în calitate de angajator cât și în calitate de ordonator terțiar de credite. ‪

Între 5 martie și 17 decembrie 2014, Stanoevici a fost ministru pentru românii de pretutindeni în guvernul Victor Ponta.

În contextul pandemiei de Covid-19 din anul 2020 s-a remarcat prin participarea la proteste ale antivacciniștilor în Piața Victoriei.

În urmă cu ceva timp Bogdan Stanoevici a declarat că nu se teme de virus. Ba mai mult, acesta a refuzat să poarte mască, pe motiv că este sănătos. De asemenea, el a ținut să precizeze că a făcut lunar teste anti-COVID, iar toate au ieșit negative.

"Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", spunea Bogdan Stanoevici.

Bogdan Stanoevici, născut pe 22 ianuarie 1958, la Bucureşti, a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Capitală.

În anii '80, actorul Bogdan Stanoevici a interpretat o serie de roluri principale în film şi în teatru şi era unul dintre cunoscuţii membri al grupului SONG. Era destinat unei cariere de succes.

Cu doar câteva luni înainte de Revoluţie, acesta a părăsit România în 1989, stabilindu-se în Franţa, unde şi-a continuat cariera actoricească. Bogdan Stanoevici a revenit în România în anul 2011.

În perioada 1977-1989, acesta joacă în România în 13 lungmetraje, între care "Eu, tu, şi... Ovidiu" (1978), "Trandafirul galben" (1982), "Să mori rănit din dragoste de viaţă" (1984), "Secretul lui Nemesis" (1987), "François Villon - Poetul vagabond" (1987), "Destinaţia Mahmudia", de Alexandru Boiangiu, "Melodii la Costineşti", de Constantin Păun, "Noi, cei din linia întâi", de Sergiu Nicolaescu, "Sania albastră", de Ioan Cărmăzan, şi "Dans la cage", de Bogdan Drăgulescu,.

Din 1989, acesta joacă în pelicule precum "Illusions", de Salah Sermini, "La guerre de vide", de Nicolas Cabos, "Bac 14", de Giovani Quene, "La Ferme", de Mathieu Zeitindjioglou, "Half Spirit", de Henri Barges, "Bingo", de Maurice Illouz, "L'engrenage", de Franck Nicotra, "Quicksand", de John Makenzie, "Toronto R-V", de Andra Nicols, şi "Tertium non datur", de Lucian Pintilie.

De asemenea, în perioada 1979 - 1989, Bogdan Stanoevici joacă, în România, în zece piese de teatru, printre care "Jocul dragostei şi al întâmplării", de D. Galgotiu, "Aşteptând pe altcineva", de Tudor Marascu, "Fata din andros", de Grigore Gonţa, iar în 1991 a jucat în "Ces fous hypocrites", de Bogdan Stanoevici, urmând spectacole precum "Faisons un reve", de Jaques Lorcey, "Le systeme ribadier", de Bogdan Stanoevici, "Les dix petits negres", de Marc Lesage, "Dr. Jekill & Mr. Hyde", de Marc Lesage, "Le Premier", de Marc Lesage, "Les portes du ciel", de Stephan Hillel, "Nietzsche, Wagner et autres Cruautes", de Marc Lesage, iar în 2006 joacă în "Love".