BIOGRAFIE - Cine este noul ministru de Externe, Bogdan Aurescu: eroul de la Haga

Bogdan Aurescu, propunerea PNL pentru Ministerul Transporturilor, are 46 de ani și este diplomat de carieră, iar din mai 2016 deține funcția de consilier prezidențial pentru politică externă. El a fost Ministrul Afacerilor Externe al României din noiembrie 2014 până în noiembrie 2015.

Bogdan Aurescu a absolvit Facultatea de Drept în 1996, şi Facultatea de Istorie în 1998, ambele în cadrul Universităţii din Bucureşti, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor și Cooperare Internațională „Nicolae Titulescu – Henri Capitant”, în 1996 și Colegiul Național de Apărare din București, în 2000.

Acesta a debutat în activitatea didactică în anul 1998. Este doctor în științe juridice, specializare în drept, cu distincția « Summa cum laude », cu teza „Conceptul de suveranitate și supremația dreptului internațional”. De asemenea, a finalizat programul de cercetare post-doctorală în domeniile Dreptul Internațional al Protecției Minorităților, Drept Internațional Umanitar, Dreptul Refugiaților și Drept Penal.

Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept – Universitatea din București, unde a predat sau predă Drept Internațional Public, Drept Diplomatic și Consular, Organizații și Relații Internaționale, Jurisdicții Internaționale, Dreptul Internațional al Protecției Minorităților, informează Mediafax.

Între 2009 şi 2014 a fost Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe (februarie 2009 – august 2010 - Secretar de Stat pentru afaceri strategice; august 2010 – februarie 2012 - Secretar de Stat pentru afaceri europene, coordonând, de asemenea, Direcţia Politici de Securitate; martie – iunie 2012 - Secretar de Stat pentru afaceri globale; iunie 2012 – noiembrie 2014 - Secretar de Stat pentru afaceri strategice). Are gradul diplomatic de ambasador, conform site-ului Administrației Prezidențiale.

Lucrează în MAE român din 1996, începându-şi activitatea în cadrul Direcţiei Juridice şi Tratate, ca referent relaţii. Între 1998 şi 2003 a ocupat succesiv funcţiile de consilier în cadrul Cabinetului Ministrului, director adjunct al Direcţiei Juridice şi Tratate, director al Cabinetului Ministrului, director al Direcţiei Juridice şi Tratate / Drept Internaţional şi Tratate, director general al Direcţiei Generale Afaceri Juridice.

Din septembrie 2004, Bogdan Aurescu a fost Agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, coordonând activitatea echipei care a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internaţională de Justiţie privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră. Este cunoscut drept „eroul de la Haga” pentru câștigarea procesului împotriva Ucrainei. Pe 3 februarie 2009, Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a pronunţat cea de-a o suta hotărâre a sa, respectiv decizia în procesul intentat de România Ucrainei, în 2004, privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră. Instanţa a recunoscut jurisdicţia şi drepturile suverane ale României pentru o suprafaţă de platou continental şi zonă economică exclusivă de 9.700 de kmp, adică 79,34% din zona în dispută cu Ucraina.

Este autor, co-autor sau coordonator al unui număr de 15 volume în domeniul dreptului internaţional, 26 capitole publicate în volume colective, 17 studii publicate în volume ale conferinţelor internaţionale de specialitate şi peste 140 de articole, studii, comentarii, recenzii publicate în reviste româneşti şi străine, cum ar fi Revista Română de Drept Internaţional, Analele Universităţii din Bucureşti-Seria Drept, Curierul Judiciar, Annuaire Français de Droit International, The International Journal of Marine and Coastal Law, Helsinki Monitor. Security and Human Rights, European Yearbook of Minority Issues, Revue Hellenique de Droit International, Chinese Journal of International Law. Ca membru supleant (expert juridic independent) al Comisiei de la Veneţia, a fost raportor sau co-raportor pentru 29 de rapoarte, opinii sau studii ale acestei instituţii.

Bogdan Aurescu a fost promovat în funcțiile de subsecretar de stat și ulterior de secretar de stat de către Adrian Năstase. Aurescu a fost asistentul lui Adrian Năstase la Facultatea de Drept a Universității București la disciplina Drept Internațional Public și cei doi au scris împreună inclusiv tratate de drept. Aurescu a candidat pentru un loc în Parlament din partea PSD în 2004 în Dâmbovița, însă nu a câștigat.