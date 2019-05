Birocraţia şi centralismul sufocant sunt un coşmar şi trebuie să înceteze, potrivit europarlamentarului UDMR Iuliu Winkler

Birocraţia şi "centralismul sufocant" al statului român împiedică accesarea mai rapidă a fondurilor europene şi, implicit, derularea mai multor proiecte de dezvoltare, a declarat marţi, la Sfântu Gheorghe, europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler, care candidează pentru un nou mandat potrivit Agerpres.

"Avem două piedici, avem două pietre de moară care sunt atârnate de gâtul nostru, de gâtul întreprinzătorilor şi aceste două pietre de moară sunt birocraţia şi centralismul sufocant al statului român. Deci, ne întâlnim în permanenţă cu formulare, cu birocraţie inutilă, cu avize de care este nevoie ca să obţii autorizaţia pe baza căreia poţi să obţii certificatul care stă la baza proiectului pe care îl vei înainta spre aprobare. Este un coşmar şi acesta trebuie să înceteze. (...) Este piedica, este frâna care stă în calea dezvoltării şi ea se numeşte birocraţia şi centralismul de pe malul Dâmboviţei. Aceste lucruri trebuie să înceteze, pentru că dacă nu ne vom trezi, atunci vom continua să pierdem", a declarat Winkler, în cadrul unei conferinţe de presă.El a susţinut că, potrivit calculelor făcute de UDMR, România va pierde în acest ciclu financiar cel puţin două miliarde de euro."Noi astăzi pierdem, am făcut nişte calcule şi în ultima perioadă ne-am adresat şi prim-ministrului României, spunând că după estimările noastre România în acest ciclu, 2014-2020, va pierde cel puţin două miliarde de euro din Programul Operaţional de Infrastructură Mare, sumă care nu va putea fi cheltuită. Ne aflăm în penultimul an al exerciţiului financiar 2014-2020 şi aceste sume se vor pierde. Noi am propus şi solicităm ca ele să fie redistribuite către Programul Operaţional Regional, pentru că în acest program există planuri, fiecare primar are în sertar proiecte pregătite, gata de a fi lansate. (...). Deci, descentralizare este cuvântul cheie al UDMR de 30 de ani (...) şi vom continua să luptăm pentru acest lucru - descentralizare şi reducerea birocraţiei", a precizat Iuliu Winkler.Acesta a lansat un apel către cetăţeni să participe la vot pe 26 mai, subliniind că votul nu va fi doar unul politic, ci şi unul economic."Uniunea Europeană se află acum într-un moment crucial, pentru că ne aflăm la mijlocul dezbaterii despre următorul cadru financiar, 2021-2027. Această dezbatere va fi finalizată printr-o decizie care se va lua decembrie, decizia se ia de către Consiliul Comisiei şi Parlament împreună. Dacă decizia se ia în decembrie, atunci este evident că de aici putem să desprindem o concluzie politică - cine va decide în decembrie? Acei politicieni, acele formaţiuni politice şi acele partide care vor primi votul cetăţenilor în 26 mai. (...) Şi sunt două posibilităţi, fie bugetul va fi decis în favoarea continuării proiectelor de dezvoltare în Europa Centrală şi de Est, fie va fi decis altfel. (...) Eu cred că datoria noastră de politicieni este aceea de a invita cetăţenii să participe în 26 mai la alegeri, pentru că ei vor lua o decizie care va fi crucială, o decizie politică crucială, dar vor lua şi o decizie economică crucială, pentru că ei vor decide asupra celor care vor decide viitorul deceniu, practic, din 2021 până în 2027, plus cei doi ani de execuţie financiară. Asta înseamnă că următorul deceniu din punctul de vedere al posibilităţilor financiare ale României va fi decis în 26 mai", a conchis europarlamentarul UDMR.