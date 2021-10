Biserica Ortodoxă Română, în doliu: a murit Preasfințitul părinte Vasile Someșanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a decedat, azi, 8 octombrie 2021.

A vazut lumina zilei la 30 decembrie 1948, in orasul Cluj, din parintii Constantin si Rozalia Flueras, muncitori, familie ce isi avea „radacini adanci” in satul Manastur (azi cartierul clujean cu acelasi nume – Manastur). A urmat scoala generala in Manastur (1955-1962), Scoala profesionala „16 Februarie” din Cluj (1962-1965), la absolvirea ei angajandu-se la Uzina „16 Februarie”, lucrand in productie ca strungar in metale vreme de sapte ani (1965-1972). In paralel a urmat cursurile serale la Liceul Nr. 12 din Cluj (1965-1971), unde a obtinut si bacalaureatul.

Intre anii 1968-1970 si-a satisfacut stagiul militar.Indemnul de a se apropia mai mult de Biserica lui Hristos l-a simtit in toamna anului 1968, in urma vizitarii manastirilor de pe valea Oltului, fiind indrumat apoi in viata duhovniceasca de catre vrednicul preot paroh din Manastur, Prot. Romul Popa.

Anul 1972 a fost unul crucial pentru viata sa de mai tarziu: manat de un „glas” launtric, in urma examenului de admitere, s-a inscris la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu (1972-1976), unde in 1976 a obtinut si licenta in Teologie, cu lucrarea: Probleme sociale in scrierile Parintilor Capadochieni, la catedra de Bizantinologie, sub indrumarea Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae.

In 27 noiembrie 1976 a fost hirotonit preot celib pe seama parohiei Tureni, protopopiatul Turda, jud. Cluj, de catre Prea Sfintitul Parinte Episcop-vicar Justinian Chira Maramuresanul. La scurta vreme a fost detasat (la 1 ianuarie 1977) ca preot slujitor la parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, din cartierul Grigorescu, Municipiul Cluj-Napoca. Dupa alte cateva luni (in august 1977) a fost numit preot slujitor la parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” cartierul Manastur, din Municipiul Cluj-Napoca.

Credinciosii din parohiile in care a slujit l-au cunoscut ca un preot de vocatie, bland, intelept, modest, de o bunatate pilduitoare, coleg de nadejde pentru confratii preoti, echilibrat, mult milostiv si iertator, duhovnic ales, cu o viata morala exemplara. Aceste calitati l-au facut sa fie remarcat in randul preotimii clujene si sa fie solicitat, adeseori, in probleme duhovnicesti, pentru elevii seminaristi din Cluj-Napoca. Pentru activitate misionar-pastorala deosebita Arhiepiscopul Teofil Herineanu i-a acordat distinctia bisericeasca de „iconom” (in anul 1987).

In anul universitar 1990-1991 a fost si duhovnic-asistent la Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Cluj-Napoca (azi Facultatea de Teologie Ortodoxa), fiind un preot model pentru studentii teologi. La 25 martie 1995 (de Buna Vestire) a fost tuns in monahism la manastirea „Sfantul Ioan Botezatorul” din Alba-Iulia, avandu-l ca nas de calugarie pe Prea Sfintitul Parinte Episcop Andrei din acelasi oras.

Ca monah a „indeplinit ascultarea de staret”, la Manastirea Nicula, din 1 octombrie 1991 – februarie 1994. S-a impus in fata obstii manastiresti prin bunatate, intelepciune, rabdare si exemplu personal.

În februarie 1994, Inalt Prea Sfintitul Parinte Arhiepiscop Bartolomeu l-a numit eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca si exarh al manastirilor din Eparhia Vadului, Feleacului si Clujului; a fost hirotesit apoi si in rangul de arhimandrit.

In urma propunerii Inalt Prea Sfintitului Parinte Arhiepiscop Bartolomeu, din vara anului 1998, a fost numit Episcop-vicar al Eparhiei Clujului si hirotonit intru arhiereu, la 15 august 1998, la Manastirea Nicula, de catre Prea Fericitul Parinte Patriah Teoctist, Inalt Prea Sfintitul Parinte Arhiepiscop Bartolomeu, Prea Sfintitul Parinte Episcop Andrei al Alba-Iuliei, Prea Sfintitul Parinte Irineu, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, inconjurati de un sobor de preoti si diaconi.

A publicat articole religioase in „Renasterea” Cluj-Napoca.