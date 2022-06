FOTO Bisericile din SUA sunt incendiate și demolate după decizia privind avortul: biserică din 1878, incendiată și pusă la pământ de persoane necunoscute

O biserică catolică istorică din Virginia de Vest, SUA, a fost distrusă de un piroman, informează poliția, potrivit Fox News. Biserica catolică St. Colman este doar cea mai recentă biserică care s-a confruntat cu un atac. Contextul este unul extrem de tensionat în SUA, mai ales după ce Curtea Supremă a SUA a revocat dreptul femeilor de a avorta.

O biserică catolică istorică din Virginia de Vest a ars din temelii în acest weekend, iar poliția investighează acum incidentul ca fiind un incendiu provocat.

Biserica catolică St. Colman era deja o ruină în flăcări când pompierii de la Departamentul de pompieri voluntari Beaver au ajuns la fața locului duminică dimineața. Biserica a fost construită în 1878 și a fost declarată sit istoric oficial în 1984.

Vezi și: VIDEO Proteste violente în SUA după decizia privind avortul: o camionetă a intrat într-un grup de manifestanţi

Autoritățile nu au făcut publice informații despre potențiali suspecți.

Poliția a încurajat orice persoană care are informații despre acest incendiu să contacteze autoritățile.

Presupusul incendiu premeditat vine în contextul în care bisericile catolice din SUA și Canada s-au confruntat cu un val de vandalism și atacuri incendiare în ultimii ani.

Vezi și: Miliardarii Soros și Gates se opun vehement deciziei privind interzicerea avortului: 'Un regres inacceptabil' care 'diminuează drepturile omului'

Incendiile de biserici au apărut pe fondul protestelor împotriva programului de școli rezidențiale din Canada, care acum a dispărut. În cadrul acestui program, școlile conduse de catolici au fost însărcinate cu asimilarea forțată a copiilor indigeni de la sfârșitul anilor 1800 până în 1970. Congregația a încetat să mai țină slujbe la St. Colman după ce a fost declarat sit istoric în 1984.

De asemenea, vine în contextul în care Curtea Supremă a SUA a revocat hotărârea sa emblematică din cazul 'Roe v. Wade', care le garanta din 1973 femeilor americane dreptul de a avorta.

St. Colman Catholic Church was burned to the ground as a wave of pro-abortion violence continues. If this was happening to abortion centers instead of churches, pro-life groups and pregnancy centers, Democrats would hold hearings demanding justice. https://t.co/324qTFe0GR pic.twitter.com/CC1bSfPAh8

They burnt down this church in Irish Mountain, West Virginia over the weekend.



St. Colman Catholic Church was built in 1877 and included in the National Register of Historic Places in 1984.



Now it’s gone forever. pic.twitter.com/k18tsjmsnU