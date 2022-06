VIDEO Proteste violente în SUA după decizia privind avortul: o camionetă a intrat într-un grup de manifestanţi

După şocul suferit vineri, susţinătorii dreptului la avort se mobilizau sâmbătă în Statele Unite pentru o a doua zi de proteste împotriva deciziei Curţii Supreme care a pulverizat ceea ce mulţi credeau a fi un drept câştigat, transmite AFP, informează Agerpres.

Zeci de persoane s-au adunat la mijlocul zilei în faţa sediului Curţii Supreme la Washington, însă proteste sunt prevăzute în toată ţara, mai ales în statele care au profitat de decizia Curţii pentru a interzice imediat pe teritoriile lor întreruperile de sarcină.

În timp ce clinicile din Missouri, Dakota de Sud sau Georgia îşi închideau una după alta porţile, state democrate, precum Califrnia sau New York, s-au angajat să apere accesul la întreruperi de sarcină pe teritoriul lor.

Această revoluţie a fost declanşată de decizia Curţii Supreme de a revoca hotărârea sa emblematică din cazul 'Roe v. Wade', care le garanta din 1973 femeilor americane dreptul de a avorta, majoritatea judecătorilor considerând-o acum 'total nefondată'.

Preşedintele Joe Biden, care a denunţat imediat o 'eroare tragică', a declarat sâmbătă, înainte de a se îmbarca spre Europa, că ştie 'cât de dureroasă şi de devastatoare este această decizie pentru mulţi americani'.

Vineri, preşedintele i-a chemat pe americani ca, la viitoarele alegeri din noiembrie de la jumătatea mandatului, să apere dreptul la avort.

În Missouri, unde avortul a fost interzis imediat, inclusiv în caz de viol sau incest, manifestanţii s-au strâns la Saint-Louis, în faţa ultimei clinici de stat unde se practicau întreruperi de sarcină.

Apărătorii dreptului la avort se mai tem că actuala Curte Supremă, cu o componenţă majoritar conservatoare, ar putea reveni şi asupra altor drepturi precum căsătoria pentru toţi sau contracepţia.

Această perspectivă 'ne îngrijorează' şi 'vom avea situaţii de coşmar', a recunoscut sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, aflată la bordul Air Force One. 'Este un moment înfricoşător', a adăugat ea.

Printre numeroasele manifestaţii de vineri, două au fost marcate de violenţe. La Cedar Rapids, în Iowa, o camionetă a intrat într-un grup de manifestanţi, rănind o femeie, au relatat media locale.

În Arizona, poliţia a recunoscut că a recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanţii care 'loveau în mod repetat ferestrele Senatului statului'.

La Los Angeles, o manifestaţie a fost dispersată prin forţă de poliţişti echipaţi cu bastoane.

Potrivit institutului Guttmacher, un centru de cercetări care militează pentru accesul la contracepţie şi avort în lume, jumătate dintre statele americane ar urma să interzică avorturile, în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat.

În decurs de câteva ore vineri, cel puţin opt state au făcut imediat orice avort ilegal.

Alte şapte au prevăzut să procedeze la fel în săptămânile viitoare, dar în fapt, clinicile de acolo au încetat deja să efectueze întreruperi de sarcină, cum este cazul în Texas, unde femeile care vor dori să recurgă la avort vor fi nevoite să parcurgă sute de kilometri pentru a ajunge la clinica cea mai apropiată, în New Mexico.

În unele zone din ţară, femeile care vor dori să avorteze vor fi, aşadar, obligate să păstreze sarcina, să găsească soluţii clandestine, cum ar fi procurarea de pilule avortive de pe internet, sau să se deplaseze în alte state, unde întreruperile de sarcină vor rămâne legale.

Anticipând un aflux, aceste state, cel mai adesea democrate, au luat măsuri pentru a facilita accesul la avort pe teritoriul lor, iar clinicile au început să transfere resursele de personal şi echipamente.

Deplasarea într-un alt stat este însă costisitoare, iar decizia Curţii Supreme va penaliza mai cu seamă femeile sărace sau care îşi cresc singure copii, şi care sunt suprareprezentate în minorităţile de culoare şi hispanică, subliniază apărătorii dreptului la avort.

