Bittnet devine prima societate din IT care intră la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB, după listarea pe AeRO

Acțiunile Bittnet (BNET) vor intra la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB în data de 3 iunie, la cinci ani de la listarea pe piața AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB), anunță MEDIAFAX.

Bittnet devine, astfel, primul emitent din sectorul IT prezent pe Piața Principală a BVB.

”Bittnet este un exemplu de urmat de cele mai multe companii din România, este o poveste de creștere accelerată pe piața de capital, care a utilizat toate mecanismele de susținere a dezvoltării pe care le oferă bursa. Aici vorbim de majorări de capital prin capitalizarea profiturilor și aport în numerar de la acționari, emisiuni de obligațiuni, programe de Stock Option pentru membrii echipei, asigurarea finanțării pentru achiziția altor companii și lista poate continua. Cristian și Mihai Logofătu au demonstrat că pe bursă îți poți crește valoarea companiei dacă profiți de oportunitățile pe care piața de capital ți le oferă”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„Pentru noi, acest transfer marchează o renaștere a companiei Bittnet ca și companie publică - avem noi obiective pe care ne propunem să le îndeplinim, iar planurile noastre au devenit mai mari și mai îndrăznețe, relevante pentru o companie listată pe piața principală. Ne propunem venituri de 100 de milioane de euro în următorii cinci ani, chiar și mai devreme dacă reușim să identificăm companii locale inovatoare care doresc să se alăture grupului nostru. Rămânem dedicați să utilizăm activ mecanismele de finanțare oferite de piețele de capital pentru a construi, împreună cu investitorii pe BVB, un jucător IT de referință pe piața tehnologică a Europei Centrale și de Est”, a afirmat Mihai Logofătu, CEO și cofondator Bittnet Group.

Bittnet este prima societate de IT care s-a listat la BVB, pe piața AeRO, în data de 15 aprilie 2015. La finalul primei ședințe de tranzacționare, Bittnet avea o capitalizare de 7,9 milioane lei (1,8 milioane euro), iar la finalul ședinței bursiere de joi, 28 mai 2020, capitalizarea bursieră a fost de 181,3 milioane lei (37,4 milioane euro). În cei 5 ani pe AeRO, Bittnet a derulat mai multe runde de finanțare, prin majorări de capital și emisiuni de obligațiuni, în valoare cumulată de circa 57 milioane de lei. În prezent, pe SMT-ul BVB sunt listate patru emisiuni de obligațiuni Bittnet în valoare cumulată de aproape 29 milioane lei.

”Momentul promovării pe Piața Reglementată este asemenea majoratului, pentru că Bittnet a trecut de multe ori testul pieței și a atras sume importante de bani de la investitori. Acum, Bittnet este într-o nouă ligă, în care accesul la finanțare este și mai facil, având în vedere că poate atrage bani și de la investitorii instituționali precum fondurile de pensii sau fondurile mutuale. Pe bursă există capital privat substantial, doar fondurile private de pensii au active de aproximativ 14 miliarde euro, fondurile de investiții locale alte 5,2 miliarde euro. De asemenea, o parte din depozitele populației (aproximativ 50 miliarde euro) și din activele investitorilor instituționali internaționali pe piețe emergente și de frontieră (>700 miliarde euro) pot fi atrase prin piața de capital, prin crearea de oportunități atractive de investiții. Cele 5,2 miliarde euro, cât cumulează finanțările prin acțiuni și obligațiuni din ultimii 7 ani de la BVB, și interesul în creștere pentru bursă din mediul privat, demonstrează că piața de capital este un canal funcțional și eficient de finanțare a companiilor românești dar și a statului”, a spus Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

“În 2015, piața de capital locală era formată aproape exclusiv din companii cu monopoluri stabile, care plătesc dividende solide. Suntem bucuroși că în ultimii 5 ani, am putut arăta că Bursa de Valori București poate funcționa și pentru companii antreprenoriale dinamice și cu potențial mare de dezvoltare. Datorită încrederii investitorilor noștri am reușit să creștem cifra de afaceri la o rată compusă (CAGR) de 65% în ultimii cinci ani, depășind promisiunea facută la listare. Odată cu începerea acestui nou capitol pe Piața Principală a BVB, suntem entuziasmați să prezentăm și altor investitori oportunitatea de a-și diversifica portofoliul, investind într-o companie de IT foarte lichidă și dinamică”, a declarat Cristian Logofătu, cofondator Bittnet.

Ședința din 28 mai a fost ultima în care acțiunile Bittnet au mai putut fi tranzacționate pe piața AeRO, pentru ca în zilele de 29 mai și 2 iunie să fie realizată decontarea ultimelor tranzacții cu acțiunile societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Prospectul pentru Admiterea la Tranzacționare a acțiunilor Bittnet pe Piața Reglementată a fost aprobat în data de 20 mai de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar pe 25 mai, Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a aprobat listarea acțiunilor BNET pe Piața Reglementată. Prospectul este disponibil pe site-ul BVB la acest LINK.

Cu un rulaj de 46,1 milioane lei în 2019, acțiunile Bittnet au fost cele mai lichide acțiuni de pe piața AeRO și, totodată, s-au plasat pe locul 17 în topul celor mai tranzacționate acțiuni pe ambele piețe ale BVB, unde sunt listate aproape 400 de companii. La finalul anului trecut, Bittnet avea peste 1.400 de acționari și 700 de obligatari.

Societatea Bittnet a fost înființată în 2007 în București, de către frații Mihai și Cristian Logofătu, oferind training IT și soluții IT în România și în străinătate. În prezent, Bittnet este un grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, ELIAN Solutions și Equatorial Gaming.

Afacerile consolidate ale companiilor din grupul Bittnet au crescut cu mai mult de 100% în 2019, atingând valoarea de 99,8 milioane lei. Profitul operațional a crescut cu 60% față de 2018, până la 2,1 milioane lei, iar cashflow-ul operațional a depășit valoarea de 8 milioane lei.