Blackjack-ul, cel mai fascinant joc de cărți

Jocurile de carti au aprins intotdeauna mintea oamenilor si au generat o multime de povesti interesante si de conflicte incredibil de puternice. Dintre toate jocurile insa, Blackjackul pare a fi cel mai fascinant. Nu se stie cand a aparut, insa se crede ca Grecia Antica este cea care a dat lumii acest joc. Jocul grecilor era, totusi, destul de diferit de cel cunoscut astazi, cea mai mare diferenta fiind blocurile de lemn pictate cu numere care se foloseau in loc de carti.

Dupa 1600 insa, jocul a inceput sa capete conturul pe care il cunoastem astazi si de atunci a dat nastere unui numar impresionant de povesti: unele triste, altele fericite.

Initial, jocul era destinat doar lumii aristocrate din Franta si Spania secolelor XVI-XVII, insa usor, usor, a devenit foarte popular in intreaga lume. Popularitatea maxima a capatat-o dupa ce a ajuns in cazinourile americane in 1931.

Motivul popularitatii: matematica

Oricat de greu ar fi de crezut, matematica a fost cea care a dezvoltat popularitatea jocului. Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca pot fi create strategii care sa functioneze in favoarea jucatorului, iar cartea scrisa de 4 jucatori in 1957, " Playing Blackjack to win" a fost prima care a evidentiat aceste strategii. Aceasta nu a avut succesul scontat, insa Edward O.Thorp a continuat munca celor patru si a reusit sa popularizeze ideea ca jucatoul poate sa fie in avantaj daca numara carti.

Teoria pe care a mers a fost ca orice mana impartita are un efect puternic asupra urmatoarelor maini si pe masura ce cartile de valoare mica din pachet dispar, sansele jucatorului de castig sunt mai mari.

Cartea lui Thorp a umplut cazinourile de jucatori ocazionali dornici sa bata casa, insa spre norocul cazinourilor, multi dintre ei nu au inteles foarte bine strategia, ceea ce a adus un profit urias in vistieriile caselor de jocuri.

In 1966 totul a luat o turnura noua, atunci cand Thorp a publicat o a doua carte. De data aceasta, jucatorii au inceput sa implementeze strategiile cu succes iar proprietarii de cazinouri au demarat un adevarat razboi impotriva celor care numara carti. Pana in 1980, cei care indrazneau sa numere carti si erau prinsi erau victimile unor masuri aspre, care de multe ori implicau violenta.

Astazi, masurile sunt mai blande, insa si regulile din cazinouri sunt mult mai stricte.

Povestea strategiilor impotriva casei, expusa perfect intr-o ecranizare la Hollywood

Dorinta jucatorilor de a bate cazinoul la jocul de Blackjack a fost expusa foarte bine intr-o ecranizare bazata pe povestea reala a unor studenti la MIT. Acestia se foloseau de cunostintele matematice pentru a castiga milioane de dolari in cazinourile din America, iar actiunea lor a dat nastere unei povesti cat se poate de interesante.

Robert Luketic a reusit sa surprinda esenta acestei povesti intr-o ecranizare care ii are drept eroi pe Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne si Kevin Spacey. In filmul : 21, Sansa vietii sale (2008) un tanar student care are nevoie de bani pentru a-si plati studiile alege sa intre intr-o echipa condusa de genialul profesor Micky Rosa si sa incerce sa pacaleasca cazinoul.

Lucruri extrem de interesante pe care trebuie sa le stii despre Blackjack

1. Este cel mai popular joc din cazinourile lumii.

2. Varianta de blackjack online nu permite numararea cartilor, in conditiile in care pachetul virtual este mereu amestecat. Acelasi lucru este valabil si intr-o multime de cazinouri fizice, insa exista inca sali de cazino in care numaratul este posibil si da rezultate.

3. Jocul este unul dintre cele mai vechi jocuri de carti din istorie.

4. Scopul jucatorului intr-un joc de Blackjack nu este acela de a ajunge cat mai aproape de 21, ci acela de a invinge dealerul.

5. Numaratul cartilor nu este ilegal, insa nu este apreciat de cazinouri. Cum un cazino este spatiu privat, reprezentantii lui au dreptul sa interzica accesul celor care numara carti.

Concluzionand, Blackjack-ul este un joc fascinant, cu o istorie bogata si interesanta, care a reusit sa dea nastere unor povesti de viata uimitoare. Daca vrei sa numeri carti si sa iti incerci sansa de a bate dealerul, cu siguranta poti gasi toate informatiile de care ai nevoie. Totul este sa gasesti cazinoul perfect.