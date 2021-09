BLOCAJ total în coaliție. Cioloș și Barna i-au cerut demisia premierului. Liberalii prezenți refuză - SURSE

La ora 18.00 a început ședința crucială a coaliției de guvernare în care PNL și USR PLUS intră de pe poziții ireconciliabile.

USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cîțu, precizând că vor să rămână în coaliție, dar doar în condițiile în care acesta nu va mai fi șeful Executivului.

Liberalii au răspuns ferm că nu se pune problema arătând susținere fără echivoc pentru Florin Cîțu.

Ședința coaliției se desfășoară la Palatul Victoria, unde pe lângă liderii coaliției, participă și primvicepreședinții PNL și secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.

Înainte de ședința coaliției, Comitetul Politic al USR PLUS a votat o rezoluție prin care mandatează parlamentarii să inițieze și să depună o moțiune de cenzură. Pentru că nu are suficienți parlamentari, USR PLUS depinde de semnăturile AUR.