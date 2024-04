Blocul politic ce vrea să redefinească Europa și SUA: Trump și Orban dau fiori Occidentului prin ultimul anunț

Orban a fost unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump în Europa, unde comentariile fostului preşedinte american care sugerau că nu va proteja ţările care nu şi-au îndeplinit angajamentele de cheltuieli pentru apărare impuse de NATO au provocat nelinişte printre lideri.

O nouă preşedinţie a lui Trump ar putea facilita relaţiile SUA cu Ungaria, care a fost criticată de Washington pentru relaţiile sale apropiate cu Rusia şi pentru că tergiversat ratificarea aderării la NATO a Suediei, cu care Budapesta a fost în cele din urmă de acord în februarie. "Aştept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu prim-ministrul Orban din nou, când voi depune din nou jurământul în calitate de al 47-lea preşedinte al SUA", a spus Trump, numindu-l pe liderul ungar "un om măreţ".

Mesajul lui Trump a fost transmis la Conferinţa pentru acţiune politică conservatoare (CPAC), de la Budapesta, un eveniment al conservatorilor americani şi al aliaţilor lor, al treilea de acest tip în Ungaria.

Anii preşedinţiei lui Trump au adus o relaţie mai strânsă între SUA şi Ungaria după ce administraţiile precedente au acuzat guvernul lui Orban că reduce libertăţile democratice, inclusiv libertatea presei şi independenţa sistemului judiciar.

"Ca preşedinte am fost mândru să lucrez cu prim-ministrul Organ, apropo - un om măreţ, pentru a avansa valorile şi interesele celor două naţiuni", a spus Trump.

"Am combătut migraţia ilegală, ne-am protejat frontierele, am creat locuri de muncă şi ne-am apărat tradiţiile şi valorile iudeo-creştine", a adăugat el.

Orban, care a fost reales pentru un al patrulea mandat consecutiv după o victorie detaşată în 2022, este văzut de mulţi americani din dreapta radicală drept un model pentru politicile sale dure în privinţa migraţiei, sprijinul pentru familii şi conservatorismul creştin.

Trump s-a întâlnit cu Orban în Florida în martie. După întâlnirea lor, Orban şi-a exprimat sprijinul pentru aliatul său şi a spus că numai revenirea lui Trump la Casa Albă ar putea aduce pacea în Ucraina.

Într-un discurs susţinut joi la CPAC, Orban a spus că 2024 este an de alegeri în lume şi forţele conservatoare ar trebui să facă eforturi pentru a pune capăt "hegemoniei liberale".

Alegerile locale şi europene din acest an ar putea fi cele mai grele din mandatul de 14 ani al lui Viktor Orban, în condiţiile în care economia este în recesiune, un scandal de abuz sexual loveşte în miezul platformei sale de susţinere a valorilor familiale, iar un nou-venit politic, fost aliat, ameninţă să răstoarne statu quo-ul. În pofida acestor provocări, partidul Fidesz al lui Orban rămâne cel mai popular în Ungaria, potrivit Reuters.

National conservative, sovereignist and Christian forces are on the rise all across Europe.



We don’t represent #progressive ideas, we represent the people.



We are the worst nightmare of the #Brussels bureaucrats.



We will win the #EuropeanElections this June and we will… pic.twitter.com/ixYRMKQiHN