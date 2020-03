Bloodshot cu Vin Diesel a debutat pe primul loc în box office-ul românesc

Filmul de acţiune "Bloodshot", regizat de Dave Wilson, cu Vin Diesel în rol principal, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc. Lungmetrajul a fost văzut de 10.541 de spectatori, generând încasări de 258.191 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Încasările din acest weekend au fost scăzute iar spectatorii în număr mic pentru că cinematografele care au funcţionat în weekend au înjumătăţit capacitatea sălilor pentru a evita aglomerarea lor. Astfel, s-au înscris în recomandările făcute de autorităţi în contextul crizei sanitare provocate de Covid-19.

Comedia românească "Miami Bici", regizată de Jesús del Cerro, cu Matei Dima şi Codin Maticiuc în distribuţie, a coborât un loc, în al patrulea weekend de la premieră, înregistrând încasări de 159.720 de lei şi fiind văzută de 7.176 de spectatori.

Thrillerul "Omul invizibil/ The Invisible Man", cu Elizabeth Moss, a urcat un loc în clasamentul românesc, situându-se pe poziţia a treia. În al treilea weekend de la premieră, el a fost vizionat de 1.191 de spectatori şi a avut încasări de 26.596 de lei.

Filmul de aventuri "Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild", cu Harrison Ford în rol principal, a coborât un loc, până pe patru, după ce, în al treilea weekend de la debut, a fost vizionat de 766 de spectatori şi a generat încasări de 16.526 de lei.

Animaţia "Tot înainte/ Onward", aventura fantastică a doi fraţi, pentru care şi-au împrumutat vocile Tom Holland şi Chris Pratt, a coborât două poziţii, până pe cinci, cu încasări de 12.366 de lei.

Filmul "Ivana cea Groaznică", de Ivana Mladenović, premiat anul trecut de juriul secţiunii Cineasti del Presente la Locarno şi recent câştigător al titlului de cel mai bun film la cea de-a 48-a ediţie a Belgrad-FEST, a debutat pe poziţia a şasea în clasament, cu încasări de 9.623 de lei, după ce a fost vizionat de 906 spectatori.

Filmul de acţiune "Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life", cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, s-a menţinut pe locul al şaptelea, după ce, în al nouălea weekend de la premieră a fost vizionat de 336 de spectatori şi a generat încasări de 7.836 de lei.

Comedia "10 zile fără mama/ 10 jours sans maman", cu Franck Dubosc, Aure Atika şi Alice David în distribuţie, a coborât două locuri, până pe opt, cu 306 spectatori şi încasări de 6.730 de lei în al treilea weekend de la debut.

"Sonic the Hedgehog", regizat de Jeff Fowler, cu James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz în distribuţie, s-a clasat pe nouă, în coborâre patru locuri, după al patrulea weekend de la debut, când a fost vizionat de 266 spectatori şi a generat încasări de 5.383 lei.

Filmul de aventuri "Lassie se întoarce acasă/ Lassie come home", o nouă ecranizare a romanului scris de Eric Knight în regia lui Hanno Olderdissen, a debutat pe poziţia a zecea, cu încasări de 4.838 de lei şi vizionat de 259 de spectatori.