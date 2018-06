Blossom Films, compania de producție a lui Nicole Kidman a semnat un contract cu Amazon Studios

Compania de producţie a lui Nicole Kidman, Blossom Films, a încheiat un contract cu Amazon Studios, în baza căruia actriţa va dezvolta filme şi seriale pentru brandul digital, scrie Variety, potrivit news.ro.

Şefa Amazon Studios, Jennifer Salke, a transmis: „Nicole este o forţă a naturii, ca actriţă şi ca producătoare. Ea înţelege importanţa de a aduce conţinut captivant clienţilor noştri Prime Video, precum şi filme care vor face legătura cu publicul de gen”.

Kidman, la rândul ei, a spus că Blossom Films are ca scop crearea unui conţinut important pentru multiple platforme, iar această colaborare este, în viziunea ei, cea mai bună variantă pentru îndeplinirea lui.

Citește și: Un artist australian în vârstă de 73 de ani s-a îngropat într-o şosea aglomerată din capitala Tasmaniei

Fondată de Kidman şi Per Saari, Blossom Films a produs miniseria HBO „Big Little Lies”, pentru care Nicole Kidman a primit un Emmy pentru interpretare, şi produce şi al doilea sezon al acesteia. În plus, compania este asociată proiectului „The Undoing” al lui David E. Kelley pentru HBO, în care Kidman va avea rolul principal, şi adaptează pentru un serial romanul „Truly Madly Guilty” al lui Liane Moriarty.