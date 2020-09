Blue Air solicită Ministerului de Finanţe să finalizeze de urgenţă legislaţia privind ajutorul de stat

Blue Air solicită Ministerului de Finanţe să finalizeze în regim de urgenţă proiectul HG care stabileşte termenii şi condiţiile acordării ajutorului de stat de 300 milioane lei acordat companiei pentru acoperirea pierderilor generate de pandemiei şi pentru evitarea intrării în faliment.

”Din punctul de vedere al Blue Air, noi am îndeplinit toate condiţiile prevăzute de cadrul normativ respectiv: am furnizat toate informaţiile şi evaluările solicitate, am constituit garanţiile la Eximbank în favoarea statului român şi am modificat componentă Consiliului de Administraţie pentru a integra reprezentanţii autorităţilor. Acordarea împrumutului pentru acoperirea pierderilor generate de pandemie reprezintă o condiţie indispensabilă pentru aprobarea planului de redresare de către creditorii concordatari şi pentru reluarea operaţiunilor Blue Air pe baze solide”, spun reprezentanţii companiei într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, potrivit mediafax.ro.

Potrivit Blue Air, Ministerul trebuie să emită convenţia de garantare, să aprobe Hotarărea de Guvern si să emită garanţia de stat.

Având în vedere suspendarea zborurilor regulate ca urmare a declanşării pandemiei, Guvernul şi-a luat în aprilie angajamentul de a acorda un împrumut de 300 milioane lei, pe 6 ani, companiei Blue Air prin aprobarea unui memorandum cu tema „Acordarea unui ajutor de stat, Societăţii Comerciale ”Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM S.A., respectiv Societăţii Comerciale Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, în baza art.107 alin. (2) lit. (b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europenene”.

În baza acestui angajament, Blue Air a depus în iunie la Tribunalul Municipiului Bucureşti cererea de deschidere a procedurii de Concordat Preventiv şi a decis reluarea treptată a curselor regulate în cursul lunii iulie.

Pe 19 august, Guvernul a aprobat OUG 139 privind instituirea cadrului legal necesar pentru garantarea de către stat a unui împrumut de 300 milioane Ron pe termen de 6 ani, parţial cu titlul de ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor înregistrate de companie în perioada de suspendare a zborurilor pe durata stării de urgenţă şi parţial cu titlu de ajutor de salvare pentru acoperirea deficitului de lichidităţi creat de reducerea cererii de zbor că urmare a pandemiei de COVID-19, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

”La o luna după aprobarea, de către Guvernul Român a cadrului normativ (prin OUG 139, pe 19 august 2020) şi autorizarea în regim de superurgenta a măsurii de către ajutor de stat de către Comisia Europeană (pe 20 august 2020), Blue Air nu a primit încă împrumutul de salvare solicitat acum mai mult de şase luni”, se mai arată în scrisoarea emisă de compania aeriană.

În ultimele şase luni, singurele încasări ale Blue Air au provenit din zborurile cargo şi de repatriere desfăşurate pe perioada stării de urgenţă, şi din vânzarea de bilete din ultimele 3 luni.

”Deşi operăm la nivelul minimal necesar pentru a asigura un nivel de venituri care să acopere costurile de operare în condiţiile cererii reduse, în lipsa creditului solicitat în ultimele 3 luni nu am putut acoperi nici măcar salariile celor 30% din colegi care nu au fost în şomaj tehnic în această perioadă, şi din păcate nu ne-am putut respecta angajamentele de plata pentru luna septembrie luate prin oferta de concordat”.

Compania solicită urgentarea acordării ajutorului de către stat pentru a putea respecta obligaţiile financiare către angajaţi, partenerii comerciali şi pasageri.

”Dacă nu am fi avut angajamentul statului român de a ne sprijini în această situaţie de forţă majoră, Blue Air nu ar fi solicitat intrarea în procedura de concordat pe 29 iunie 2020 şi nu ar fi reluat zborurile regulate începând cu luna iulie 2020. Probabil am fi decis să rămânem o companie mică, de chartere şi eventual cargo, să continuăm activităţile care ne-au salvat în perioada de stare de urgenţă; în mod sigur nu am fi continuat să ne îndatorăm şi nu am fi continuat să vindem bilete”.

Potrivit conducerii companiei, cu cât primirea acestui credit este amânată, pieţele pe care noi nu le mai poate deservi vor fi preluate de către operatori străini, care nu vor contribui la bugetul de stat al României şi nu vor lua decizii având în minte interesul românesc.

”Fiecare zi de întârziere subrezeste încrederea partenerilor noştri în Blue Air şi în statul român şi întăreşte poziţia competitorilor noştri direcţi - care profita de oportunitatea nesperata de a zbura pe o piaţa rămasă neservita de către Blue Air”.

În ultimii trei ani, Blue Air a plătit către statul român impozite, taxe şi contribuţii care au depăşit în mod constant 100 milioane lei/an şi a devenit o companie cu un rol esential pentru aviaţia românească.