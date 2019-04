Bob Dylan va deschide o distilerie și o sală de concerte în orașul Nashville

Muzicianul american Bob Dylan va deschide un centru care va avea în componență o distilerie și o sală de concerte, numit "Heaven's Door", în orașul Nashville din SUA, relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Centrul va fi deschis în toamna anului 2020, iar numele lui vine de la colecția de sticle de whisky "Heaven's Door" lansată de muzician în primăvara anului trecut. Anunțul a venit cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea celui de-al nouălea album al lui Bob Dylan, "Nashville Skyline".

Heaven's Door Distillery and Center For The Arts pune la dispoziția vizitatorilor un restaurant, un spațiu de expunere pentru whisky și o sală de concerte cu o capacitate de 360 de locuri.

În cadrul noului centru vor mai fi expuse picturi și sculpturi din metal semnate de muzician.

Bob Dylan este unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, fiind un simbol al inovaţiei în muzică şi cultură, primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambiţiile intelectuale. A fost influenţat şi de autorii timpurii ai generaţiei Beat, dar şi de poeţii modernişti americani. A înregistrat mai multe albume care au avut un impact fulminant asupra muzicii comerciale: "Bringing It All Back Home and Highway 61", remasterizat în 1965, "Blonde On Blonde", în 1966 şi "Blood On The Tracks" în 1975. A rămas un muzician prolific şi în următoarele decade, când a lansat albume precum "Oh Mercy" (1989), "Time Out Of Mind" (1997) și "Modern Times" (2006). Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2000, a primit Polar Music Prize, iar, în 2012, preşedintele american Barack Obama i-a decernat Medalia pentru Libertate (Medal of Freedom). În 2016, Bob Dylan a primit premiul Nobel pentru Literatură.