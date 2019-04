Un inginer de sunet care a colaborat cu Prince va plăti 4 milioane de dolari pentru o lansare neautorizată

George Ian Boxill, un inginer de sunet care a colaborat cu Prince, va trebui să plătească daune de 4 milioane de dolari administratorilor averii artistului, pentru că a lansat ilegal un album cu piese ale acestuia, relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Disputa dintre cele două părți a pornit de la un incident petrecut în aprilie 2017, la un an după moartea artistului. Atunci, Boxill, care a colaborat cu Prince între anii 2004 și 2008, a lansat un EP intitulat "Deliverance" pe platformele de streaming.

Gestul a atras furia administratorilor averii artistului, care l-au acuzat pe sunetist că profită de pe urma morții cântărețului. Ei i-au intentat un proces și au obținut un ordin de restricție, care le permitea să oprească difuzarea materialului.

Demersurile în justiție ale administratorilor au avut succes, iar materialul a fost eliminat de pe serviciile de streaming la scurt timp după ce a fost făcut public.

Luni, Curtea federală a statului american Minnesota a decis că George Ian Boxill va trebui să plătească daune de 4 milioane de dolari administratorilor averii lui Prince și să returneze toate înregistrările la care a lucrat împreună cu artistul.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Acesta a avut o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World".

Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.