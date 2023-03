VIDEO | 'Bobiță' și 'Firicel' pe scena Românii au Talent: numărul care a stârnit hohote de râs și o explozie de vizualizări

Marius Bîrcea și Vică Custură au venit la Românii au Talent în pielea personajelor preferate din Las Fierbinți: Bobiță și Firicel. Aceștia au reinterpretat mai multe scene ale serialului favorit al românilor, însă nu au primit decât un singur DA, scrie protv.ro.

Marius Bîrcea este curier, însă talentele sale sunt cu totul altele. Bărbatul cântă, cochetează și cu actoria și spune că are câte un pic din toate. Acesta și-a făcut cont pe TikTok, acolo unde a interpretat mai multe personaje, însă „Bobiță” a fost cel care l-a adus pe culmile succesului. În acest moment, el are peste 80.000 de urmăritori pe celebra platformă.

Bărbatul crede că că moștenirea talentului vine de la bunicul lui, care spunea mereu bancuri și glume. Deși a început un curs de actorie, Marius nu l-a terminat, însă imită personaje doar cu ajutorul intuiției și al observației, iar idolii lui sunt Toma Caragiu si Bobonete. El a venit să se distreze la Românii au Talent și să facă oamenii să se simtă bine.

Colegul lui de scenă, Vică, lucrează la o firmă de construcții, însă meseria lui de bază este de electrician. Acesta are foarte bine dezvoltat simțul umorului și îi face plăcere să facă oamenii să se simtă bine în prezența lui. Simțul umorului îl face să fie un tip plăcut de ceilalți și oamenii devin mai sociabili în prezența sa. Nu are studii de specialitate, nici talent nu consideră că are, crede doar că este norocos să fie sosia actorului care îl interpretează pe Firicel.

Idolul său este chiar actorul Toma Cuzin, care îl joaca pe Firicel în binecunoscutul serial “Las Fierbinți”, iar printre alții este inspirat de celebrul actor Amza Pelea. Îi place atenția și își dorește să aibă parte de ea cât mai mult timp. Nu a venit pentru a câștiga, dar participarea îl face să mai iasă un pic din rutină.

Numărul lor de pe scena Românii au Talent a stârnit hohote de râs, însă nu a fost suficient pentru a merge în etapa următoare. Deși jurații au observat asemănarea dintre Vică și Toma Cuzin, au considerat că numărul nu merită 4 de DA.

„Ce bine seamănă! Când te uiți, zici că e Cuzin”, a spus Andi.

„E un moment simpatic care îmi aduce aminte de colegii mei și de echipa Las Fierbinți pe care n-am văzut-o de ieri și n-o mai văd până mâine dimineață la 7. În rest, ce să zic? Semeni foarte bine cu personajul. Cred că ar fi fost un moment fain dacă ai fi învățat tot monologul ăsta la care eu m-am chinuit două zile. Râsul lui Firicel n-aveai cum să îl faci tu”, a spus Bobonete.