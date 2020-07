Bocureștenii vor beneficia de încă 500 de trotinete electrice noi în această vară

Vara aceasta sunt 500 de trotinete electrice în plus, iar în Capitală numărul total ajunge la 2.500. Sunt deţinute de 6 companii, dintre care 4 sunt româneşti.

În Bucureşti, sunt peste 2.500 de trotinete electrice de închiriat, dintre care Lime şi Bolt deţin trei sferturi. Alte 4 companii sunt româneşti : Flow, Wolf-e, Melc, Splash.

Trotineta electrică este un trend care a prins bine. La noi, piaţa de ridesharing a vehiculelor electrice, trotinete şi biciclete, are o valoare între 17 şi 20 milioane euro.

TARIFE TROTINETE ELECTRICE BUCUREŞTI

SPLASH – 3 lei tarif deblocare + 0,50 lei/minut

FLOW –2 lei tarif deblocare + 0,40 lei/minut

MELC – 2.5 lei tarif deblocare + 0, 50 lei / minut

WOLF-E – 2 lei tarif deblocare + 0, 50 lei/minut

BOLT :- 0 lei tarif deblocare + 0,60 lei/min

LIME – 3 lei tarif deblocare + 0,60 lei/minut

Cosmin Doroftei, cofondatorul şi CEO al unei companii româneşti care închiriază trotinete electrice, s-a inspirat din modelul de afaceri din California.

„Acum am suplimentat cu încă 500 de trotinete şi avem undeva aproape de 600. O trotinetă, cu tot cu transport, personalizare, ajunge undeva la 660 de dolari. La început, flota a fost 50.000-60.000 de euro, plus partea de soft şi alte investiţii operaţionale, am ajuns la 200.000 de euro. Acum, cu investiţia din a doua tranşă am ajuns aproape la 1 milion de euro”, spune Cosmin Doroftei, CEO.