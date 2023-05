Bode bate cu pumnul în masă în fața PSD: Guvernul nu fuge și nu se ascunde! Nu vom ceda

Guvernul liberal își asumă cele mai dificile sarcini, nu fuge și nu se ascunde, spune secretarul general al PNL, Lucian Bode, la un eveniment organizat cu prilejul zilei PNL – 148 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

„Guvernul liberal își asumă cele mai dificile sarcini, nu fuge și nu se ascunde. Am dus multe bătălii de unii singuri, cu riscul erodării, nu ne victimizăm și nu vom ceda, mergem înainte cu fruntea sus și pe picioarele noastre. Cine vrea să vadă aceste lucruri, le vede și nu să lasă pradă manipularilor celor care vor să ne vadă îngenuncheați”, spune Lucian Bode.

El afirmă că liderii PNL s-au întâlnit miercuri „pentru a da un semnal clar că viitorul României nu poate fi decât unul liberal”.

„Atuurile guvernării liberale sunt evidente. Am ținut echilibru în coaliție asigurând stabilitatea țării și o vom face și în continuare. Am impus o viziune economică sănătoasă, axată pe investiții, până și partenerii de coaliție încep să și-o asume. Am deblocat marile proiecte de infrastructură. PNL a deschis un proces fără precedent în ultimele decenii de dezvoltare a infrastructurii. Acesta a fost declicul care va schimba din temelii România în bine. Am fost și suntem în avangarda modernizării cu administrațiile locale performante. Modelul pe care îl aplică acum Guvernul României și pe care vom veghea să îl aplice și alții este modelul administrațiilor locale liberale. Noi am dat tonul modernizării și cu atât mai mult îl vom susține în continuare, dragi primari. Doar în noi stă puterea să ducem mai departe tradiția liberalismului sub culorile și sigla PNL, un partid mai puternic și mai vizionar”, încheie Bode.