Bogdan Andone: 'Alibec și a lui Budescu, în meciul cu Suedia, ar fi putut înclina balanța în favoarea tricolorilor'

Bogdan Andone a declarat, joi, la conferința de presă premergătoare partidei FCSB – Astra Giurgiu, că prezența pe teren a lui Alibec și a lui Budescu, în meciul dintre România și Suedia, ar fi putut înclina balanța în favoarea tricolorilor, potrivit Mediafax.

”Cu siguranță, sunt dezamăgiți! Își doreau să joace și ar fi dat și mai mult la națională. Cel puțin cu Suedia, prezența lor ar fi adus un plus pe faza ofensivă, pentru că nu am reușit să avem ocazii de gol. Ei, oricând, pot aduce faze de gol, plus că Budescu, prin faze fixe, șuturi de la distanță sau lovituri libere ar fi putut fi un jucător periculos în acel meci”, a spus Bogdan Andone, la conferința de presă.

Citește și: PRAF în ochi: MAREA schimbare din ministerul Sănătății înseamnă REDUCEREA numărului de posturi de la 384 la 380

”Budescu aleargă pe meci câte 11 km, ceea ce la nivel de mijlocaș central e foarte mult. O spun cifrele InStat, da? Denis, la fel, ajunge la aproape de 10 km pe meci, în condițiile în care e atacant. Acum, e clar, că nu-i poți compara cu un jucător de profil defensiv, dar comparativ cu calitățile lor, cei doi fac un efort foarte bun”, a mai adăugat tehnicianul, referitor la acuzațiile primite de cei doi fotbaliști că nu fac și faza defensivă.

Partida dintre FCSB și Astra Giurgiu, din etapa 17 din Liga 1, se joacă sâmbătă, începând cu ora 20:30.