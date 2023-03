Bogdan Aurescu anunță că UE pregătește o misiune civilă sub egida politicii de securitate și apărare comună pentru Republica Moldova

Potrivit MAE român, obiectivul principal al consultărilor miniștrilor afacerilor externe român și lituanian a fost acela de identifica noi modalități de dezvoltare și aprofundare a relațiilor excelente dintre România și Lituania. Totodată, șefii diplomațiilor de la București și Vilnius au disscutat și despre contracararea efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Miniștrii au condamnat ferm acțiunile Federației Ruse și au evaluat perspectivele acestui conflict. Bogdan Aurescu a prezentat sprijinul multidimensional consistent acordat de România pentru Ucraina. Totodată, au fost discutate modalitățile de implicare în viitorul proces de reconstrucție.

În ceea ce privește impactul războiului asupra Flancului Estic al NATO, Bogdan Aurescu a evidențiat prioritățile urmărite de România la Summitul Alianței ce va fi organizat de Lituania în iulie 2023, subliniind importanța implementării tuturor deciziilor aliate luate la Madrid pentru consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare. La fel, a fost evaluat impactului războiului asupra altor state din regiune, cu accent pe Republica Moldova, context în care șeful diplomației române a subliniat necesitatea întăririi rezilienței si securității statului vecin, inclusiv în contextul acțiunilor de destabilizare ale Rusiei. Cei doi oficiali au reconfirmat susținerea activă pentru procesul de extindere al Uniunii Europene, inclusiv pentru partenerii estici, aceasta fiind singura opțiune solidă pentru pace, stabilitate și prosperitate pe termen lung.

A pleasure to meet with Romanian Foreign Minister and a good friend @BogdanAurescu. We are in full agreement that more effort is needed to strengthen the eastern flank of NATO and support Ukraine and Moldova on their chosen path of EU integration. pic.twitter.com/dtlqTiq2dr