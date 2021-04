Bogdan Aurescu: Retragerea Rusiei nu va fi totală

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat duminică la Antena 3 că în zona Mării Negre situația de securitate rămâne „îngrijorătoare” în contextul manevrelor militare ale Rusiei din Crimeea și estul Ucrainei, chiar dacă rușii își retrag armata.

„Faptul ca exista un anunt al Federatiei Ruse pentru retragerea trupelor nu schimba cu nimic faptul ca trebuie sa facem in continuare evaluari si demersuri pentru dezescaladare. Echipamentele grele raman pe teren, asta reprezinta un semn de ingrijorare, ar putea fi folosite intr-o editie a doua. De asemenea, aceste echipamente nu raman singure, deci retragerea nu va fi totala. Si raman in continuare interdictiile Rusiei legate de navigatia maritima si zborurile aeriene in anumite sectoare ale Marii Negre”, a declarat șeful diplomației românești.