Bogdan Aurescu, după ratarea Schengen: 'Rog pe toata lumea să lăsăm diplomaţia română, cei care se pricep, să îşi faca treaba'

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri într-un interviu la Digi24.ro, că România nu trebuie să se autovictimizeze după eșecul aderării la spațiul Schengen, conform News.ro.

„Munca diplomatică nu se face prin fixarea unor termene arbitrare artificiale, munca diplomatică înseamnă construcţie, înseamnă migală, înseamnă cărămidă cu cărămidă, etapa cu etapa, până ajungi la un rezultat şi cand ajungi la un rezultat atunci il anunţi , asta înseamnă sa iti faci treaba profesionist”, a afirmat Aurescu. ”Am văzut tot felul de sfaturi care ne-au fost date de către persoane care habar n-au ce înseamnă negocierile sau care nu şi-au negociat niciodată nici măcar propriul salariu”, a adăugat ministrul.

”As vrea să rugăm pe toata lumea să lăsăm diplomaţia română, cei care se pricep să îşi faca treaba, aşa cum ne-am făcut-o si până acum, pentru ca toate rezultatele pe care le-am obţinut până acum, împreună cu Administraţia Prezidenţială, împreuna cu primul ministru sub conducerea Preşedintelui României, ne-au adus într-un punct în care beneficem de cea mai mare susţinere pentru aderarea la spaţiul Schengen decât am avut-o din 2011 până în prezent. Tot ceea ce am reuşit să facem până acum a fost rezultatul unei munci de construcţie”, a precizat acesta.

Ministrul a precizat că ”diplomaţia nu înseamnă că te duci şi zâmbeşti frumos şi şagalnic câteva minute spui o glumă şi ai rezolvat”.

”Diplomaţia înseamnă în momentul de faţă lucru intens profesionist , munca de migală , detaliu, aţi văzut cât de complicat a fost să ajungem la votul pozitiv al Olandei, la susţinerea Olandei sau la susţinerea Suediei. Toate acestea se fac prin construcţie şi ele se construiesc pe un profiL al României care este mult mai conturat astăzi şi cred că este o eroare să ne autovictimizăm. Eu cred că dacă continuăm să facem lucrul acesta ne atacam propria noastră stima de sine că naţiune, dăm apă la moară Rusiei şi forţelor populiste şi naţionaliste care din păcate nu lipsesc nici în România şi nu reuşim să mergem mai departe”, a arăgtat Aurescu.

El a precizat că a văzut lucrul acesta şi în legătură cu procesul la Haga. ”Şi atunci au existat tot felul de personaje , unele care apar şi acum şi vorbesc despre Schengen şi care ne spuneau cum o să pierdem sau că o să luam jumătate din platoul continental. Uite cum a fost o muncă de migală, cum am construit pas cu pas , o munca pe care noi ne-am făcut-o, România, nu ne-a făcut-o nimeni , nici firme străine de avocatura care nici nu au existat în dosarul ăla. A fost o munca a noastră pe care am castigat pe merit , pur şi simplu prin argumentele prin care am reuşit să convingem Curtea Internaţională de la Haga şi să extindem România cu 9700 de km pătraţi, dar asta am făcut-o lucrând cu capul sus, ferm , cu argumente, profesionist, aşa trebuie să facem şi de acum înainte”.

Întrebat dacă vreuşi România să iasă învingătoare şi vă intra în Schengen, Bogdan Aurescu a răspuns: ”8 decembrie a fost o bătălie , dar nu a fost războiul. Războiul noi îl vom căştiga în momentul în care lucrurile vor fi aliniate”.