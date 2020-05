Bogdan Gheorghiu, la moartea Arhiepiscopului Pimen: Am pierdut astăzi un simbol al Bucovinei

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, deplânge moartea Arhiepiscopului Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, afirmând că acesta a fost "un simbol al Bucovinei", notează Agerpres.

"Judeţul Suceava a trecut şi trece în continuare prin grele încercări provocate de acest virus nemilos... Am pierdut astăzi un simbol al Bucovinei, pe Înaltpreasfinţia Sa Părintele Pimen. Sfântul Părinte a cultivat în noi darul divin al credinţei, al prieteniei şi al iubirii aproapelui, iar acum va fi condus de Dumnezeu în Împărăţia Sa, acolo unde va veghea asupra noastră. 'Şi eu când mă voi prezenta în faţa lui Dumnezeu voi spune că aceştia sunt oamenii cu care am trăit şi care m-au ajutat să trăiesc frumos. Pentru că multe am învăţat de la ei, chiar şi de la copii' (ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor). Dumnezeu să îl odihnească!", a scris Gheorghiu, miercuri pe Facebook.

Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor a murit miercuri, la Institutul "Matei Balş" din Capitală, unde fusese internat pe 20 aprilie ca urmare a infectării cu noul coronavirus.