Bogdan Gheorghiu: Muzeul 'Antipa', în imposibilitate de a-şi plăti utilităţile, iar Caramitru, nemulţumit de cât îi revine, la TNB

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat miercuri că este mulţumit de rectificarea de buget, prioritate având susţinerea instituţiilor din subordine, nu investiţiile. Din banii primiţi de la Guvern, MC va susţine proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană şi funcţionarea instituţiilor din subordine care se confruntă cu probleme. „Muzeul "Antipa" ne-a semnalat că este în imposibilitatea de a-şi plăti ultilităţile, iar directorul TNB Ion Caramitru a precizat că suma care-i va reveni nu-i ajunge”, potrivit declaraţiei lui Gheorghiu, anunță news.ro.

Despre banii alocaţi Ministerului Culturii la rectificarea de buget, Gheorghiu a spus: „Este mai mult decât satisfăcător, am avut parte de înţelegere din partea premierului. Dacă iniţial se pregătea o rectificare negativă pentru Ministerul Culturii, până la urmă am avut parte de o rectificare pozitivă. Prin reluarea activităţilor în sălile de spectacol, acest lucru va genera atât reduceri de venituri, dar şi mărirea costurilor, iar toate aceste lucruri vor trebui acoperite din buget. Avem deja note de fundamentare de la toate instituţiile, fie că vorbim de cele muzeale, fie de cele din zona artei spectacolului pentru a primi suplimentări bugetare, am însumat aceste cereri, am făcut un necesar pe care l-am prezentat Guvernului".

Citește și: Raed Arafat, declarație de ultim moment cu privire la deschiderea restaurantelor: ‘Recomandările medicale vor fi modalitatea prin care se poate face asta’

Ministrul spune că a primit suficient de mulţi bani "atât pentru Timişoara Capitala Culturală Europeană, cât şi pentru a asigura funcţionarea instituţiilor din subordinea Ministerului Culturii".

Există şi câteva investiţii, dar prioritare "au fost acele note de fundamentare ale managerilor care s-ar afla în imposibilitatea de a funcţiona. Muzeul „Antipa” ne-a semnalat că a intrat deja în imposibilitatea de a-şi plăti utilităţile. Trebuie să asigurăm continuitatea funcţionării instituţiilor din subordinea noastră şi apoi următorul capitol este cel al investiţiilor", a subliniat Gheorghiu.

TNB va primi bani la rectificare

"Nevoile sunt mari, managerii cer bani pentru diferite probleme, noi trebuie să prioritizăm. A doua instituţie care va primi bani la această rectificare va fi Teatrul Naţional Bucureşti. Cu toate acestea, domnul Caramitru spune că este nemulţumit, că-i acoperă doar jumătate din necesar. Încercăm să acoperim toate nevoile", a precizat ministrul.

Ministerul Culturii a primit o rectificare bugetară de 30 de milioane de lei doar pentru zona de susţinere a activităţii instituţiilor din subordine.

"O altă sumă, peste 10 milioane de lei, a fost alocată pentru Timişoara Capitală Culturală Europeană, cu destinaţia clară pentru a finanţa şantierele în desfăşurare de la Timişoara. Iar o altă sumă, sub formă de credite de angajament, respectiv 95 de milioane de lei, este alocată tot pentru Timişoara Capitală Culturală Europeană. Această alocare sub formă de credite bugetare permite încheierea de contracte", a spus el.

Citește și: Scenariu-bombă: Klaus Iohannis a început să caute urgent soluții pentru a-l da jos pe Ludovic Orban

Bogdan Gheorghiu a propus ca dată de redeschidere a sălilor de spectacol 15 septembrie, decizia însă va fi luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU).

„Acolo unde vor apărea focare de infecţie se vor lua măsuri, 14 zile. Avem exemple în Spania, unde s-au deschis sălile de spectacol, au fost închise, acum s-au redeschis, dar la noi sunt optimist”.

„În ceea ce priveşte evenitualitatea în care s-ar putea ca după redeschiderea sălilor de spectacol numărul cazurilor de Covid-19 să se înmulţească, ministrul a spus că are „experienţa acestei veri, când am fost la muzee, la proiecţii de film, la TIFF, am participat la spectacole de operă şi teatru în aer liber şi am văzut publicul, care este extrem de civilizat, de respectuos cu aceste norme. Avem un public care nu crează probleme din punct de vedere al disciplinei”, a afirmat ministrul.