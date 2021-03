Bogdan Mitrea de la Sepsi OSK: Suntem încrezători că putem câştiga cu Chindia

Fundaşul Bogdan Mitrea a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că are încredere că Sepsi OSK Sfântu Gheorghe poate câştiga meciul de vineri cu Chindia Târgovişte, după o perioadă în care formaţia sa a înregistrat mai multe rezultate de egalitate, potrivit Agerpres.

''E o partidă importantă, având în vedere că mai sunt cinci meciuri (din sezonul regulat, n. red.). Chindia este o echipă care a avut un parcurs bun, au rezultate bune. Nici în meciul tur nu a fost deloc uşor. Noi suntem în creştere, asta mă bucură, ultimul meci am reuşit să-l câştigăm, după o serie de egaluri, şi suntem încrezători că putem câştiga din nou'', a spus internaţionalul român.

Mitrea a mărturisit că el şi coechipierii săi nu sunt la capacitate maximă din punct de vedere fizic după ce au fost bolnavi de COVID-19: ''Venim după o perioadă în care am fost bolnavi toţi. Nu e uşor, chiar şi eu am fost bolnav, simt şi eu că din punct de vedere fizic nu suntem la sută la sută şi atunci e clar că nu poţi să-ţi expui calităţile în joc. Noi aici câştigam, îi dominam pe toţi fizic, chiar şi aşa bolnavi eu zic că am dominat unele meciuri, am reuşit nişte rezultate surprinzătoare, nimeni nu se aştepta la ce lot aveam, dar suntem de la meci la meci mai bine. Sper să fim cât mai repede în formă maximă''.

Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi Chindia Târgovişte se va disputa vineri, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal din Sfântu Gheorghe şi va deschide etapa a 26-a a Ligii I. În tur, Sepsi a câştigat cu 2-1.