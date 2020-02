Bogdan Vintilă: 'Sunt mulțumit pentru faptul că am luat trei puncte, dar am anumite rețineri legate de joc'

Bogdan Vintilă, antrenorul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit după victoria obținută contra celor de la FC Voluntari, joi, scor 2-1, însă spune că are "anumite rețineri legate de joc", având în vedere că formația sa nu a punctat în repriza secundă, deși a evoluat în superioritate numerică, potrivit Mediafax.

"A fost un meci greu și mă bucur că am reușit să câștigăm cele trei puncte. Astea sunt cele mai importante în acest moment. Sunt mulțumit pentru faptul că am luat trei puncte, dar am anumite rețineri legate de joc. Până la urmă sunt mulțumit. Trebuia să mai marcăm, dar, din păcate, am ratat. Se poate întâmpla, la fotbal se mai primesc și jocuri. Așa suntem noi, mai darnici. Terenul a fost în condiții foarte bune, îi felicit pe organizatori pentru ce au făcut aici. Crețu e bine, nu are nicio problemă medicală în momentul ăsta. Soluții sunt pe postul lui, dar e bine, e în regulă", a declarat Vintilă, la Digi Sport.

Întrebat despre posibilitatea de a antrena până la "adânci bătreneți la FCSB", așa cum a spus finanțatorul Gigi Becali, Vintilă a spus: "Doamne ajută! Nu știu. Eu sunt pregătit să îmi fac meseria. Sigur, se poate lucra cu domnul Becali. I s-a făcut o anumită aură că e imposibil de lucrat, dar să știți că e total diferit față de cum îl cunoșteam înainte să vin aici. Acum mi-am dat seama că se poate lucra foarte ușor cu dânsul. Nu mi se pare că este neschimbat. Eu consider că s-a schimbat foarte mult și mult în bine".

FCSB a învins-o pe FC Voluntari, joi, în deplasare, scor 2-1, într-o partidă restantă contând pentru runda cu numărul 18 din Liga 1. Echipa lui Bogdan Vintilă a urcat pe locul secund în clasament, la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj.