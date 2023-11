Boicotarea taxelor și impozitelor - Adrian Năstase îl torpilează pe George Simion: Ar fi încălcarea Constituției

Fostul premier al României Adrian Năstase spune că liderul AUR, George Simion, îndeamnă la încălcarea Constituției. Simion le-a cerut românilor să cumpere cât mai mult nefiscalizat, adică de la țărani și să amâne plata impozitelor către stat.

"Chiar nu e nimeni care să îi explice lui George Simion Consituția?

George Simion, in căutarea unor modalităti cât mai spectaculoase de atragere a electoratului, a propus cetătenilor să nu mai plătească taxe si impozite. In felul acesta, presedintele unui partid parlamentar atacă un text constitutiopnal, cel referitor la contributiile financiare datorate in baza indatoririlor fundamentale. Este vorba de articolul 56 din Constitutie care precizează „(1) cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”

George Simion, asadar, prin propunerea sa, indeamnă cetătenii la incălcarea Constitutiei. Ce consecinte pot fi trase din această atitudine?", scrie Năstase pe blogul său.