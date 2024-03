'Bolnavul închipuit', ultima creaţie a lui Moliere, pe scena Teatrului 'George Ciprian' din Buzău

La Teatrul "George Ciprian" va avea loc miercuri premiera spectacolului "Bolnavul Închipuit", ultima creaţie a lui Moliere, un spectacol cu cântece şi dansuri, aflat la limita dintre comedie şi tragedie.

Piesa este construită în jurul conflictului ce-i prezintă în antiteză, pe de o parte, pe Beline şi Argan, iar pe de alta, pe Angelique şi Toinette. Acţiunea se petrece în timpul carnavalului, ceea ce marchează imagistic, conceptual, dar şi muzical spectacolul. Muzica punctează momentele importante şi "mişcă", în ritmuri vii, actorii, animând scenele tensionate. În construcţia spectacolului există câteva scene exclusiv muzicale şi de dans.

"Este una dintre capodoperele lui Moliere şi ultima sa creaţie. Deşi a fost scrisă cu veselie, are un fond trist pentru că a fost scrisă într-o perioadă când autorul era grav bolnav şi prevestindu-şi sfârşitul a încercat un sentiment de răzbunare împotriva medicinii, care nu-i găsise leacul bolii de care suferea", a precizat directoarea Teatrului "George Ciprian", Gina Chivulescu, luni, în conferinţa prilejuită de premiera spectacolului.

Personalul principal, Argan, este jucat de către actorul Cristi Martin iar din distribuţie mai fac parte Adrian Păduraru, Maria Grosu, Iulian Ilinca, Gabriela Porumbacu, Maria Costeschi, Pavel Bârsan, Vlad Andrei şi Elena Duicu.

"Rolul meu îl consider ca o decădere a omului, piesa este o comedie, dar în spate se află o adevărată tragedie a unui om care nu mai are puterea să lupte cu viaţa, este speriat, are nevoie de ajutor din toate părţile, drept pentru care ajunge să facă o mulţime de greşeli, dar până la urmă reuşeşte să-şi revină. Este o comedie de limbaj şi de situaţie, una dintre cele mai bune piese. Nu mi-a fost greu să joc acest personaj, mai ales că eu am trecut printr-o perioadă de mică ipohondrie şi am reuşit să înţeleg", a declarat actorul Cristi Martin.

Spectacolul este regizat de Daniel Bucur iar premiera se va juca cu casa închisă. Ţinând cont de interesul publicului pentru piesă, Teatrul "George Ciprian" va organiza din nou spectacolul, pe data de 5 aprilie.