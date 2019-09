Bombă cu ceas în sistemul de sănătate: medicii și asistentele, tot mai aproape de 'burnout'

Sistemul de sănătate românesc se lovește de probleme noi din cauza lipsei de personal. Cei care lucrează în sistem, obosiți sau stresați, devin pe zi ce trece tot mai afectați de sindromul „burnout”. Sindromul „burnout" are o gamă variată de simptome cauzate de activitatea desfășurată la locul de muncă, în combinație cu alți factori de stres. Oboseală, lipsa puterii de a mai empatiza, dureri abdominale, dureri de cap şi lipsa puterii de concentrare.

După dispariţia fulgerătoare a asistentei din Iaşi, care a făcut infarct la ieşirea din tura de noapte, Ordinul Asistenţilor trage un semnal de alarmă, relatează într-un material mai amplu Telejurnalul TVR. “Trebuie să recunoaştem că avem o problemă, iar filiala Iaşi s-a preocupat de acest subiect de foarte mult timp. Am avut o campanie în spitale cu doi psihologi, prin care am aplicat chestionare colegilor noştri şi am încercat să identificăm persoane care au “burnout” şi să le acordăm asistenţa necesară”, spune Lilian Pintilie, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali din Iaşi.

Constantin Cornea, psiholog: “Medicii, în general, se confundă cu mediul de lucru. Dacă mediul de lucru e încărcat de suferinţă, ei se confundă cu stările pacienţilor. Intră, pur şi simplu, într-un cerc vicios”. Un raport global arată că jumătate dintre medicii chestionaţi sunt victime ale fenomenului de burnout. Cercetarea a inclus peste 20.000 de cadre medicale din Statele Unite şi Europa.