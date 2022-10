Bomba de pe piața imobiliară: Bucureștiul are cele mai accesibile apartamente din ultimii 25 de ani

Capitala României se află pe locul al doilea în clasamentul care măsoară grandul de accesibilitate al apartamentelor în randul capitalelor europene şi pe primul loc la nivelul celor mai mari orase din tara, arata datele Indexului Imobiliar Kiwi Finance.

Potrivit acestuia, pretul mediu pentru apartamentele din Bucuresti a ajuns la 1.598 euro pe metro pătrat, ceea ce coroborat cu salariul mediu net de 5.225 lei (echivalentul a 1.064 euro) arata un indice de accesibilitate de doar 1,50, al doilea cel mai bun dintre cele mai mari 33 de capitale din Europa, arată o analiză comparativă pe baza datelor disponibile la sfârşitul lunii septembrie pe portalul Numbeo.ro.

Astfel, capitala Romaniei este depasita in clasamentul accesibilitatii doar de Bruxelles, capitala UE, care are un statut aparte.

Din 2014 pana in prezent, pretul mediu pe metru patrat al apartamentelor din Bucuresti a avansat cu circa 50%, in timp ce salariul mediu net din Bucuresti a crescut cu 130%, pana la 5.225 lei, iar cursul euro/leu a urcat cu mai putin de 10%, conform datelor statistice ale Kiwi Finance.

Astfel, in ultimii opt ani, salariile in echivalent euro au avansat cu 110%, de peste doua ori mai rapid decat pretul mediu pe metru patrat, ceea ce se resimte intr-o imbunatatire semnificativa a indicelui de accesibilitate, de la circa 2,1 in 2014, la 1,50 in prezent.

Practic, Bucurestiul are in prezent cele mai accesibile apartamente din ultimii 25 de ani, de la expansiunea creditului ipotecar din anul 2007. Totodata, in termeni de relevanta, Bucurestiul are in prezent cele mai accesibile apartamente din istorie, intrucat niciodata inainte de 2007 romanii nu au avut acces la credite pentru a realiza tranzactii atat de relevante ca in ultimii ani, notează analiza realizată de Kiwi Finance.

În Europa, la polul opus, Parisul si Praga sunt capitalele cu cel mai putin accesibile apartamente, urmate de Moscova, Lisabona si Belgrad.

În top 50 orase cu cele mai accesibile apartamente din Europa, care ia în calcul pretul mediu al apartamentelor pe baza Indexului imobiliar Kiwi Finance, sunt incluse cinci orase din România, inclusiv Capitala,.

Astfel, Bucurestiul, care detine locul 2 intre capitalele europene, ocupa locul 24 intre 150 de orase importante din Europa din punct de vedere al accesibilitatii, cu un indice de 1,50, urmat indeaproape de Sibiu (locul 2), cu un indice de accesibilitate de 1,55, Timisoara (locul 32), cu un indice de 1,58, si Iasi (locul 36), cu un multiplu de 1,63. In Top 50 orase cu cele mai accesibile apartamente din Europa se gaseste si Cluj-Napoca (locul 43), avand un indice de accesibilitate de 1,73, precum si Brasov (locul 47), cu un indice de 1,75.

Potrivit Indexului Kiwi Finance, pretul mediu pe metru patrat al apartamentelor a ajuns la 1.303 euro in Sibiu, la 1.374 euro in Timisoara, la 1.294 euro in Iasi, la 1.671 euro in Cluj-Napoca si la 1.579 euro in Brasov. Pentru judetul Ilfov, pretul mediu pe metru patrat la apartamente a ajuns la 1.262 euro, arata datele Kiwi Finance, astfel ca acesta ocupa locul 4 la nivel national din punct de vedere al accesibilitatii, cu un indice de 1,59, dar nu este prins in statisticile Numbeo la nivel agregat pe Europa.

Oradea si Constanta sunt orasele cu cel mai putin accesibile apartamente din Romania, ocupand la nivel european locurile 77, respectiv 82 din 150, avand indici de accesibilitate de 2,21, respectiv 2,26. Preturile medii pe metru patrat au ajuns la 1.429 euro in Oradea si la 1583 euro in Constanta.

În ceea ce priveste Indexul imobiliar Kiwi Finance la nivel national, agregat pentru apartamente si case, acesta a ajuns la valoarea de 1.405 euro/mp, in urcare cu 1,5% fata de nivelul T1/2022. Pe medie, la nivel national, casele s-au scumpit cu 4,2%, in timp ce apartamentele au inregistrat o ieftinire de 0,6%, arata datele Indexului Kiwi.

La nivel agregat apartamente si case, cele mai ample cresteri ale pretului mediu pe metru patrat, conform Indexului Kiwi, s-au inregistrat in Oradea (7,3%), Timisoara (5,7%) si Constanta (4%), in timp ce Brasovul a consemnat cea mai ampla scadere, de 3,9%, urmat de Ilfov, cu 3,4%. De asemenea, Bucurestiul a inregistrat o ieftinire de 2,9%, survenita atat din segmentul apartamentelor, cu 3,1%, cat si al caselor, care s-au ieftinit cu 5,6%.

Pe segmentul apartamentelor, scaderi ale pretului mediu pe metru patrat s-au inregistrat in cele mai mari trei piete din tara: Bucuresti, cu 3,1%, Ilfov – cu 2,9%, pana la 1.262 euro, si Cluj-Napoca – cu 2,7%, pana la 1.671 euro. Pe partea cresterii pretului mediu pe metru patrat la apartamente, cele mai ample salturi s-au consemnat in Brasov, cu 9,2%, pana la 1.579 euro, si Oradea, cu 8,3%, pana la 1.429 euro, arata datele Indexului Kiwi. De asemenea, cresteri importante ale pretului mediu/mp la apartamente s-au inregistrat in Constanta, cu 5,7%, pana la 1.583 euro, si in Timisoara, cu 4,7%, pana la 1.374 euro.