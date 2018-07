Bombă în plin scandal politic: USR vrea prag pentru abuzul în serviciu

Stelian Ion (USR), despre propunerea ministrului Justiţiei referitoare la pragul valoric pentru abuzul în serviciu: Ni se pare justă, numai că nu avem o argumentaţie din partea ministerului, scrie News.ro.

Propunerea formulată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, de introducere a unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie pentru infracţiunea de abuz în serviciu este justă, declară la RFI deputatul USR Stelian Ion.

Vicepreşedintele Comisiei Iordache atrage însă atenţia că în spatele acestei propuneri s-ar putea ascunde altele, care vor schimba radical situaţia.

Stelian Ion priveşte cu scepticism propunerea ministrului Justiţiei privind pragul pentru abuzul în serviciu: „Ni se pare justă, numai că nu avem o argumentaţie din partea ministerului. E foarte important să vedem care sunt argumentele care au stat la baza acestei alegeri”.

„Pe de altă parte, nu ne-a spus ministrul Justiţiei dacă este singura modificare pe care vrea s-o aducă acestui text care incriminează abuzul în serviciu, pentru că e posibil să dorească introducerea unui prag şi în acelaşi timp să facă şi alte modificări în ce priveşte condiţiile pentru angajarea răspunderii penale pentru abuz în serviciu. Spre exemplu, dacă se va spune că fapta pentru a fi infracţiune trebuie să fie săvârşită în scopul dobândirii unui folos material pentru sine, lucrurile se schimbă radical, indiferent că există sau nu un prag. Deci trebuie să fim foarte atenţi să nu fie o variantă mult mai rea decât cea pe care ne-am imaginat-o de la bun început, cu un prag mare”, a afirmat el.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat duminică seară la România TV că propunerea ministerului este să existe un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu a cărui valoare să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

"Am opinat şi asta este propunerea noastră ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie, dar nu un salariu net ci unul brut. Noi am transmis deja aceasta această propune. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, sigur se pune probelma răspunderii penale, dar judecătorul are instrumente de a individualiza pedeapsa", a declarat Tudorel Toader, la România TV.

Salariul minim brut pe economie este 1.900 de lei.