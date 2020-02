BOMBĂ Rareș Bogdan își anunță CANDIDATURA la Primăria Capitalei: 'Aș putea lua și 40%'

Rareș Bogdan nu ar spune nu unei candidaturi la Primăria Capitalei dacă partidul i-o va cere, declarându-se gata să fie pompierul de serviciu oriunde va fi nevoie.

”PNL este pe val, are un premier și un guvern performant și se află sub auspiciile unei guvernări de 5 ani de zile. PNL nu are cum să nu aibă un candidat propriu (…) Noi trebuie să dăm o soluție pentru București. Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere, în orice loc din România sau din afară, dar cred foarte mult că colegii mei, sprijiniți fiind de Ludovic Orban pot să facă o figură excepțională. Dacă nu găsim o soluție sigură 100%, nu o să mă uit să vedem cum pierde partidul alegerile ca în 2016.” a spus Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

”Dacă partidul consideră că strategia noastră este asta, n-am să mă dau la o parte. Eu am intrat în PNL din drag de liberalism, de PNL, pentru că-i cunosc istoria și cred în valorile liberale” a mai declarat Rareș Bogdan, care nu îi dă șanse lui Nicușor Dan dacă acesta nu intră în PNL.

Rareș Bogdan a afirmat, la Realitatea TV, că, într-o confruntare electorală cu Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei, el ar obține minimum 37-38%, având șanse și la 40% în timp ce Gabriela Firea nu va depăși 24%.