BOMBA ZILEI: PSD îşi anunţă candidatul la alegerile prezidenţiale, la Congresul Extraordinar

Social-democraţii fac pregătiri intense pentru congresul PSD, unde, susţine secretarul general al partidului, se va pune în discuţie şi candidatul la prezidenţiale. Codrin Ştefănescu susţine că nu se discută o eventuală schimbare a preşedintelui Liviu Dragnea, congresul având trei teme generale.

"Congresul nu are ca scop schimbarea lui Liviu Dragnea, are 3 linii. Linia pe care va merge partidul in urmatorii ani de zile. Ne gândim serios că trebuie să anunţăm un candidat pentru prezidenţiale. Trebuie deja să îl aruncăm pe piaţă şi trebuie să facem unele modificări în statutul partidului, pe care Ponta nu a vrut să le faca pe vremuri şi ne-a îngreunat. Sunt nişte lucruri care ar trebui dezbătute la congres şi care trebuie votate.", a declarat Codrin Ştefănescu într-o intervenţie la Antena 3.

"Să ştiţi că e şi dorinţa mea, şi a altor colegi să ne definim până în primăvară prezidenţiabilul, să îl apărăm cu dinţii pentru că va fi atacat de statul paralel. Colegii din ţară vor să-l vadă pe cel care se va lupta cu Iohannis peste 1 an şi 9 luni.", a conchis Ştefănescu.

