Bono şi The Edge, spectacol într-o staţie de metrou din Kiev

Starul rock irlandez Bono a lăudat lupta Ucrainei pentru "libertate" în timpul unui spectacol într-o staţie de metrou din centrul Kievului, duminică, unde solistul U2 a fost însoţit de colegul său de trupă The Edge, relatează AFP, potrivit news.ro.

De pe peronul unei staţii de metrou din Kiev, irlandezul de 61 de ani a cântat clasicele melodii ale U2 "Sunday Bloody Sunday”, "Desire” şi "With or without you".

"Oamenii din Ucraina nu luptă doar pentru propria ta libertate, luptă pentru noi toţi cei care iubim libertatea”, a spus Bono într-o pauză.Apariţia surpriză a lui Bono a venit în timp ce sirenele raidurilor aeriene au răsunat în capitala Ucrainei .

La un moment dat, Bono l-a invitat să cânte cu el pe solistul Taras Topolei, de la trupa "Antitelya", care acum este soldat ucrainean şi care a cerut sprijinul lumii pentru ţara în timp ce a interpretat piesa "Stand by me".



Bono a cântat alături de chitaristul "The Edge" în faţa unei mici mulţimi de fani, inclusiv membri ai forţelor armate ale Ucrainei.