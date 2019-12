Brad Pitt a povestit cum filmul 'Troia' l-a făcut să-și regândească strategia profesională

Brad Pitt a mărturisit că filmul „Troia / Troy”, al cărui intrigă și scenariu i-a displăcut profund, l-a făcut să-și reformuleze planurile legate de carieră și că după această peliculă a hotărât să aleagă cu o mai mare atenție scenariștii și regizorii cu care lucrează, arată New York Times.

Actorul de 55 de ani a jucat rolul lui Ahile în filmul din 2004 și a recunoscut că proiectul l-a motivat să lucreze cu regizori mai puternici și în filme cu povești mai profunde, deoarece povestea și evoluția personajului său din ”Troia / Troy” nu i-au plăcut.

Într-un interviu acordat ziarului The New York Times, Brad a spus: ”Abia acum pot recunoaște că am fost nevoit să joc în «Troia / Troy» pentru că pierdusem un alt rol important. Mi-am dat seama că felul în care a fost exploatat scenariul nu a fost așa cum m-aș fi așteptat. În plus, am făcut și propriile mele greșeli în film. Totul era mult prea concentrat în jurul personajului meu, iar asta m-a scos din minți. Regizorul nu a lăsat loc pentru mister. Așa că, din acel moment, am decis că mă voi implica numai în povești de calitate. Această decizie mi-a influențat activitatea în cinematografie în cei zece ani care au urmat”.

Vedeta care a jucat recent în pelicula lui Quentin Tarantino, ”Once Upon a Time in Hollywood”, a recunoscut, de asemenea, că a regretat felul în care a jucat în cea de-a doua jumătate a filmului din 1995, ”Armata celor 12 maimuţe/12 Monkeys”, chiar dacă i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

Brad Pitt este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar a adunat şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele ”Strania poveste a lui Benjamin Button”, ”Armata celor 12 maimuţe” şi "Moneyball". În 2013, a primit primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului ”12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave”. O a doua nominalizare la Oscar ca producător a primit-o în 2016, pentru filmul ”The Big Short”.