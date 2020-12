Brandul Topoloveni a fost consolidat şi reconfirmat în 2020 prin două recunoaşteri importante ale notorietăţii sale şi ale calităţii produselor: înregistrarea la OSIM a mărcii Topoloveni şi includerea magiunului din prune Topoloveni în Registrul Naţional al Menţiunilor Nutriţionale şi de Sănătate, informează un comunicat al producătorului, potrivit Agerpres.

Astfel, în august 2020, Sonimpex Topoloveni a obţinut certificatul OSIM de înregistrare a mărcii Topoloveni pentru mai multe categorii de produse: magiunuri, dulceţuri, zacuşte, bulion, sarmale, produse de patiserie şi cofetărie care conţin magiunuri sau dulceţuri şi o listă lungă de fructe şi legume proaspete. Înregistrarea unui toponim, în cazul de faţă Topoloveni, ca marcă a unui business este posibilă numai în condiţiile speciale ale notorietăţii mărcii respective, condiţii îndeplinite până la capăt de Topoloveni. Înregistrarea mărcii a fost un demers al Sonimpex de protecţie a brandului propriu, demers suplimentar Indicaţiei Geografice Protejate (IGP).

"Datorită sau, în mod paradoxal, din cauza notorietăţii Topoloveni, brandul a devenit ţinta concurenţei neloiale, prin copierea ilegală a numelui. Certificatul de înregistrare OSIM oferă de acum încolo Sonimpex Topoloveni drept de exclusivitate asupra utilizării mărcii (potrivit Legii Mărcilor, articolul 36)", spun reprezentanţii societăţii.

Magiunul din prune Topoloveni s-a bucurat şi el de o nouă recunoaştere în 2020. După certificarea europeană de Indicaţie Geografică Protejată primită în 2011 şi numeroase premii şi distincţii obţinute de-a lungul timpului, în 2020 magiunul din prune a fost introdus în Registrul Naţional al Menţiunilor Nutriţionale şi de Sănătate.

ȘICANE Rareș Bogdan: 'Iese fum alb și sigur azi avem guvern' / Dan Barna: 'Eu am rumeguş în portbagaj, e ok'

"Menţiunea nutriţională 'fără adaos de zahăr' a fost obţinută după un proces îndelungat şi elaborat de verificare a efectelor benefice pentru sănătate ale magiunului din prune Topoloveni. Prin intermediul Ministerului Sănătăţii din România, magiunul a trecut cu succes prin toate etapele de validare, constând în furnizarea de dovezi ştiinţifice şi în verificarea corectitudinii şi a relevanţei acestor dovezi de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)", menţionează reprezentanţii Sonimpex Topoloveni.

În condiţiile specifice ale acestui an, în care au fost impuse restricţii de circulaţie între ţări, Sonimpex Topoloveni şi-a amânat participarea la târguri internaţionale şi proiectele de promovare în afara ţării. Cu toate acestea, compania şi-a atins obiectivul său principal: punerea pe piaţă a unor produse de calitate, care să protejeze sănătatea consumatorilor. Pe aceeaşi reţetă 100% onestă faţă de consumatori şi faţă de nevoile lor nutriţionale şi de sănătate (fără adaos de zahăr, fără E-uri, fără conservanţi, fără aditivi), Sonimpex Topoloveni şi-a îmbogăţit în 2020 oferta cu mai multe produse noi: două gemuri din mai multe fructe, dulceaţă de cireşe albe, dulceaţă de coacăze roşii şi albe, ardei capia copt marinat şi zarzavat pentru ciorbe. Şi acestea, la fel ca toate produsele din gama Topoloveni, pot fi recunoscute cu uşurinţă la raft după sigla de Furnizor al Casei Regale a României, calitate care i-a fost oferită companiei încă din 2010.

"2020 a fost un an în care, din fericire, nu a fost nevoie să ne schimbăm prea mult. Am introdus în gama noastră noi produse, în funcţie de necesităţile pieţei şi ne-am obişnuit să utilizăm mai mult online-ul. Însă, pentru cea mai mare parte din ce facem, nu a fost necesar să ne schimbăm. Am furnizat mereu calitate şi am continuat şi în 2020 să furnizăm calitate. Asta într-o Românie care a conştientizat ceva mai mult decât până acum că sănătatea şi o bună imunitate sunt foarte importante şi că ambele încep cu alimentele pe care le punem pe masă. În rezumat, anul acesta ne-a confirmat că am făcut alegerea bună şi etică atunci când am decis să producem exclusiv alimente funcţionale, 100% naturale", a declarat Bibiana Stanciulov, directorul general al Sonimpex Topoloveni.

Sonimpex Topoloveni este deţinătorul primului certificat de "Indicaţie Geografică Protejată" (IGP) din România, obţinut în 2011 de către magiunul din prune Topoloveni. Magiunul şi celelalte produse ale companiei reprezintă România şi tradiţia ei gastronomică în Uniunea Europeană şi în întreaga lume.

Cu sprijinul Comisiei Europene, IGP-ul este extins şi pentru Canada, Japonia şi Vietnam, iar magiunul din prune a primit şi continuă să primească din partea UE fonduri pentru promovarea în întreaga lume.