VIDEO BREAKING Ar fi fost găsit elicopterul prăbușit: Televiziunea de stat din Iran a dat că Ebrahim Raisi ar fi murit, apoi a șters informația

Reuters citează televiziunea de stat din Iran, potrivit căreia a fost găsit elicopterul președintelui Raisi.

Sursa precizează că nu există detalii cu privire la starea președintelui Raisi și a celorlalți oficiali aflați la bord.

Semiluna Roșie a negat, însă, informațiile din presa locală despre găsirea elicopterului care îl transporta pe președinte.

Agenția de presă iraniană a raportat că elicopterul președintelui a fost găsit, dar imediat a șters tweet-ul.

Ulterior, Semiluna Roșie a anunțat într-un comunicat: „Știrea publicată despre găsirea elicopterului lui Raisi și a însoțitorilor săi nu este adevărată. Eforturile de a găsi elicopterul prăbușit nu au avut succes până acum”.

Sursa arată că echipele au ajuns la locul accidentului, dar elicopterul nu este încă găsit.

Oficialii din Israel și alte țări susțin că președintele iranian Raisi a murit în accidentul de elicopter. Ierusalimul explică prin canale neoficiale că Israelul nu a avut nimic de-a face cu accidentul.

Pe de altă parte, potrivit unor surse turce, Iranul a solicitat din Turcia elicoptere cu echipament de vedere pe timp de noapte pentru operațiuni de căutare și salvare. Și Qatar și Arabia Saudită s-au oferit să ajute la găsirea elicopterului prăbușit

Moscova este pregătită să ofere tot sprijinul necesar în căutarea elicopterului dispărut, care îl transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, agenţiei TASS. "Monitorizăm cu atenție informațiile care apar cu privire la soarta pasagerilor celui de-al treilea elicopter, printre care se aflau reprezentanți de rang înalt ai Iranului, inclusiv președintele Raisi" - a spus aceasta. "Sperăm sincer că aceștia sunt în viață, că viețile și sănătatea lor nu sunt în pericol, iar Rusia este pregătită să ofere tot sprijinul necesar pentru căutarea elicopterului dispărut și investigarea cauzelor incidentului".

Uniunea Europeană a activat serviciul de cartografiere prin satelit Copernicus EMS ca răspuns la accidentul de elicopter în care se afla preşedintele Ebrahim Raisi, în urma unei "cereri de asistenţă din partea Iranului", a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, într-o postare pe X.

"La cererea de asistenţă din partea Iranului, activăm CopernicusEMS, serviciul de cartografiere de răspuns rapid, având în vedere accidentul de elicopter în care se pare că se aflau preşedintele Iranului şi ministrul său de externe", a scris Lenarcic pe X..

Elicopterul care îl transporta pe preşedintele iranian Ebrahim Raisi s-a prăbuşit sau a aterizat forţat în apropiere de graniţa cu Azerbaidjanul. În acest moment, nu se cunoaşte starea de sănătate a ocupanţilor, relatează Le Figaro.

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a postat un mesaj pe X.

We hope Almighty God will return the respected, esteemed President and his entourage to the arms of the nation.