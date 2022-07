Breaking | Adjunctul ambasadorului britanic și alți diplomați, reținuți de autoritățile din Iran sub acuzația de spionaj

Șeful adjunct al misiunii Regatului Unit în Iran, Giles Whitaker, și alți câțiva diplomați au fost reținuți de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) sub acuzația de spionaj și de prelevare de mostre de sol dintr-o "zonă interzisă", a anunțat miercuri presa iraniană, potrivit Jerusalem Post.

O înregistrare video difuzată de IRGC a susținut că îl arată pe ambasadorul adjunct în apropierea unui loc unde Iranul efectua exerciții cu rachete.

În ianuarie 2020, ambasadorul de atunci al Regatului Unit în Iran, Rob Macaire, a fost arestat la un priveghi pentru cele 176 de persoane care au fost ucise atunci când un avion al Ukraine International Airlines a fost doborât de IRGC. Proteste au izbucnit în tot Iranul, inclusiv la Teheran, după ce avionul a fost doborât.

Macaire a fost eliberat și s-a întors la Londra pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni, înainte de a se întoarce în Iran în februarie 2020. Simon Shercliff este actualul ambasador britanic în Iran.

A report by Iran’s state TV says Giles Whitaker, Deputy Head of Mission at the British Embassy in Tehran, who was visiting the desert areas with his family “apparently as tourists” during the IRGC Aerospace’s drills nearby, has apologized after arrest and been expelled. pic.twitter.com/6VBiGKhE9e