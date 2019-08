BREAKING BNR a CRESCUT prognoza pentru inflația din România - 2020, an COMPLICAT

Banca Naţională a României (BNR) a menţinut la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a crescut, de la 3,3% la 3,4%, prognoza pentru decembrie 2020, în contextul în care inflaţia de bază a accelerat, activitatea economică s-a intensificat, iar preţurile sunt împinse în sus de o cerere în exces, a anunţat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă. În plus, guvernatorul consideră că inflaţia va fi ţinută sub control pe termen mediu, chiar dacă urmează doi ani electorali, conform News.ro.

Citește și: Informație BOMBĂ din anchetă - Încă cinci fete dispărute corespund profilului criminalului Gheorghe Dincă

În mai, BNR a crescut de la 3% la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a mărit, de la 3,1% la 3,3%, prognoza pentru decembrie 2020, în contextul în stimularea cererii interne peste potenţialul economiei.

Joi, Isărescu a avertizat că inflaţia de bază a accelerat şi există, în continuare, condiţii tensionate pe piaţa muncii.

”Există această problemă, anume că inflaţia de bază a accelerat. Preţurile sunt împinse în sus de o cerere în exces şi există o presiune şi din cauza costurilor salariale. (...) Activitatea economică s-a intensificat în mod surprinzător. (...) Există condiţii tensionate pe piaţa muncii”, a spus guvernatorul.

Isărescu a atras atenţia că tot consumul final total este acea componentă care trage în sus activitatea economică. În plus, guvernatorul consideră că inflaţia va fi ţinută sub control pe termen mediu.

”Inflaţia va fi ţinută sub control pe termen mediu, chiar dacă urmează doi ani electorali”, a spus Isărescu.

El a subliniat că creditarea populaţiei şi-a temperat creşterea, pe fondul măsurilor macroprudenţiale recente, dar creditele acordate societăţilor nefinanciare şi-au păstrat traiectoria ascendentă.