BREAKING Ceasuri de lux de 30.000 de euro `sub lacăt` în mega-dosarul `Murfatlar` - Compania de vin a `livrat` la ANABI 17 mil de lei, partea sa de prejudiciul

Procurorii DNA cer judecătorilor buzoieni la care au trimis spre judecare mega-dosarul de corupție „Murfatlar„ menținerea tuturor sechestrelor asiguratorii dispuse față de cei deferiți justiției.

Între alte bunuri sechestrate DNA a stabilit punerea sub sechestru asiguratoriu a unor conturi cu sume uriașe de bani, a numeroase ceasuri de lux, în valoare de 30.000 de euro, care se află în prezent la ANABI dar și a unor imobile.

În altă ordine de Idei, Murfatlar, ar fi plătit deja partea sa de daună produsă prin faptele cercetate în acest mare dosar de corupție.

Astfel, la capitolul „Măsuri asigurătorii„ din dosarul ajuns la Tribunalul Buzău procurorii anticorupție detaliază toate bunurile mobile și imobile găsite la inculpați, ce au putut fi puse sub sechestru pentru valorificarea lor în eventualitatea stabilirii unei decizii definitive de condamnare.

„1) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 79.727.854,08 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei Bartenders Distilleries S.R.L., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanța menționată.

Măsura asiguratorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 23.509.630 lei.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 17.174.994 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus în baza art. 2502 C.proc.pen., menținerea măsurilor asigurătorii fată de inculpată, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 17.174.994 lei.

2) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 17.11.2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus față de inc. Bucura Cătălin luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei totale de 228.413.382,69 lei, astfel:

- 226.001.804,68 lei în vederea confiscării speciale, în măsura în care bunurile nu servesc la despăgubirea persoanei vătămate ori în vederea reparării pagubei produse prin infracțiuni și

- 2.411.578,01 lei în vederea confiscării extinse.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 22.11.2016, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 3.918.952,58 lei (872.818,1 euro).

Prin ordonanța nr. 126/P/2014 din data de 03.03.2017 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra următoarelor bunuri:

- Ceas marca YWC SCHAFFEHOUSEN, seria 3112670, cu carcasa din metal de culoare galben, cadran de culoare neagră și brățară din piele de culoarea maro;

- Ceas marca BAUME&MERCIER, model Riviera automatic, seria 4704237, cu carcasă din metal de culoare argintie, cadran de culoare neagră și brățară din cauciuc de culoare neagră;

- Ceas marca FRANCK MULLER GENEVE, model Conquistador, seria 625, cu carcasă din metal de culoare argintie, cadran de culoare albă și brățară din piele de culoare neagră;

- Ceas marca CARTIER, automatic 3802, seria 483802WX, cu carcasă din metal de culoare argintie, cadran de culoare argintie și brățară din piele de culoare neagră, împreună cu certificatul de garanție.

Prin procesul-verbal de sechestru din data de 07.03.2017 măsura a fost aplicată, bunurile fiind evaluate la 132.492 lei (29.235 euro).

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din 12.10.2017 s-a dispus:

- numirea în calitate de custode a inc. Bucura Cătălin pentru ceasurile BAUME&MERCIER, FRANCK MULLER GENEVE și CARTIER, bunurile fiind depuse în baza procesului-verbal din data de 17.10.2017;

- numirea în calitate de custode a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru ceasul marca YWC SCHAFFEHOUSEN, bunul fiind depus în baza procesului-verbal din 20.10.2017.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de 62.991.989,87 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpat, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei totale de 62.991.989,87 lei, astfel:

- 60.580.411,86 lei în vederea garantării reparării pagubei;

- 2.411.578,01 lei în vederea confiscării extinse.

3) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 57.342.485 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei Compania de Supraveghere IG S.R.L., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 40.713.858 lei.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 420.703 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpată, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 420.703 lei.

4) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 187.411.390,68 lei (reprezentând prejudiciu produs bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei Euroavipo S.A., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 21.288.798 lei.

Prin ordonanța nr. 126/P/2014 din data de 10.05.2017 s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii asupra unor imobile.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei totale de 77.303.707,86 lei (76.860.891,86 lei + 442.816 lei).

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii fată de inculpată, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 77.303.707,86 lei (76.860.891,86 lei + 442.816 lei).

5) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 41.586.255 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei General GAS Management S.R.L., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 319.000 lei.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 8.600.306 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpată, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 8.600.306 lei.

6) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 41.586.255 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei Hecta Viticol S.R.L., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 17.071.582 lei.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 8.600.306 lei.

Prin ordonanţele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menţinerea măsurilor asigurătorii față de inculpata, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 8.600.306 lei.

7) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 90.590.372 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatei Murfatlar România S.A., pe bunurile imobile şi mobile aflate în proprietatea acesteia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 03.02.2017, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 16.005.490 lei.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 17.794.639 lei.

Prin ordonanțele nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022 și 12.07.2022 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021.

În luna decembrie 2022, inculpata Murfatlar România S.A., prin lichidator judiciar Maestro S.A., a transferat în subcontul deschis pe numele său de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, având cod IBAN RO12 BACX 0000 0024 1920 6000 – RON, suma de 17.794.639 lei, reprezentând valoarea la care a fost restrânsă măsura asigurătorie privind pe inculpata Murfatlar România S.A.. Efectuarea transferului menționat a fost confirmată atât de lichidatorul inculpatei, Maestro S.P.R.L., cât şi de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 20.12.2022 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus:

a) Menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției față de inculpata Murfatlar România S.A., până la concurența sumei de 17.794.639 lei şi restrângerea obiectului sechestrului asigurător la suma de 17.794.639 lei aflată în subcontul bancar ANABI MURFATLAR ROMANIA SA;

b) Ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului, instituită prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 25.01.2017 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției (menţinută prin ordonanţele din datele de 19.08.2021, 19.01.2022, 12.07.2022), asupra bunurilor imobile şi mobile aflate la data instituirii sechestrului în proprietatea inculpatei Murfatlar România S.A.

Prin ordonanțele nr. 126/P/2014 din datele de 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 și prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 20.12.2022, respectiv până la concurența sumei de 17.794.639 lei, aflată în subcontul bancar ANABI MURFATLAR ROMANIA SA, cu cod IBAN RO12 BACX 0000 0024 1920 6000 – RON.

8) Prin ordonanța cu nr. 126/P/2014 din 18.11.2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Potîrniche Viorel până la concurența sumei totale de 3.350.349 lei, compusă din:

- 2.889.349 lei în vederea confiscării speciale, în măsura în care bunurile nu servesc la despăgubirea persoanei vătămate şi a reparării pagubei produse prin infracțiunile reținute în sarcina sa;

- 461.000 lei în vederea confiscării extinse.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 21.11.2016, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 938.708,76 lei (209.066,8 euro).

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei totale de 2.327.610 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpat, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei totale de 2.327.610 lei, compusă din:

- 1.866.610 lei în vederea garantării reparării pagubei;

- 461.000 lei în vederea confiscării extinse.

9) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 17.11.2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, până la concurența sumei de 70.474.592 lei (reprezentând prejudiciul total adus bugetului general consolidat), în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reținute în sarcina inculpatului Săvoiu Sorin Vasile, pe bunurile imobile aflate în proprietatea acestuia, indicate în ordonanţa menționată.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 21.11.2016, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 1.768.771 lei (aprox. 393.935,64 euro).

Prin ordonanța nr. 126/P/2014 din data de 19.10.2016 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra sumelor de 50.000 euro, 32.000 dolari și 10.000 lire sterline, ridicate de la inculpat.

Prin ordonanțele din datele de 08.08.2018, 16.12.2019 şi 28.05.2020 s-a dispus ridicarea în parte a măsurilor asiguratorii instituite la 17.11.2023.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de 17.794.639 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpat, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 17.794.639 lei.

10) Prin ordonanța nr. 126/P/2014 din 17.11.2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Vasilescu Cătălin Florian până la concurența sumei totale de 180.593.843 lei, compusă din:

- 179.847.343,76 lei în vederea confiscării speciale, în măsura în care bunurile nu servesc la despăgubirea persoanei vătămate şi a reparării pagubei produse prin infracțiunile reținute în sarcina sa;

- 746.500 lei în vederea confiscării extinse.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 22.11.2016, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 2.031.944 lei (452.548,79 euro).

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 74.295.802 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen, menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpat, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 74.295.802 lei, compusă din:

- 73.549.302 lei în vederea garantării reparării pagubei;

- 746.500 lei în vederea confiscării extinse.

11) Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 17.11.2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului, până la concurența sumei totale de 184.805.114,68 lei, compusă din:

- 184.456.179,68 lei în vederea confiscării speciale, în măsura în care bunurile nu servesc la despăgubirea persoanei vătămate şi a reparării pagubei produse prin infracțiunile reținute în sarcina sa;

- 348.935 lei în vederea confiscării extinse.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată cu procesul-verbal din data de 21.11.2016, în care valoarea totală a bunurilor sechestrate a fost estimată la 2.517.336 lei (aprox. 560.923,87 euro).

Prin ordonanța nr. 126/P/2014 din data de 19.10.2016 a Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a corupției, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii asupra sumei de 29.850 lei ridicată de la inculpat.

Prin ordonanţa din data de 28.05.2020 s-a dispus ridicarea în parte a ridicarea în parte a măsurilor asiguratorii instituite la 17.11.2023.

Prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021 a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției s-a dispus restrângerea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de 77.209.826,86 lei.

Prin ordonanțele cu nr. 126/P/2014 din datele de 19.01.2022, 12.07.2022, 04.01.2023, 29.05.2023 și 28.11.2023 ale Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii față de inculpat, astfel cum au fost restrânse prin ordonanţa nr. 126/P/2014 din data de 19.08.2021, respectiv până la concurența sumei de 77.209.826,86 lei, compusă din:

- 76.860.891,86 lei în vederea garantării reparării pagubei ;

- 348.935 lei în vederea confiscării extinse”, se arată în dosarul trimis în judecată la Tribunalul Buzău.

Din culisele cazului

În acest dosar declanșat în anul 2016 DNA a deferit justiției trei foști șefi de Birou Vamal, șase oameni de afaceri și patru persoane juridice, între care și societatea producătoare de vin Murfatlar.

Vor fi judecați:

FULGEANU MARIUS, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

STĂNIGUȚ NICOLAE CRISTIAN, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

ADUMITROAIE LEONARD, la data faptei inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,



Șase oameni de afaceri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea,



SC MURFATLAR ROMÂNIA S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,



SC EUROAVIPO S.A., sub aspectul săvârșirii următoarelor infracţiuni:

- evaziune fiscală, în formă continuată,

- complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală,



SC BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,



SC OANA MANAGEMENT S.R.L., sub aspectul săvârșirii următoarelor infracţiuni:

- evaziune fiscală, în formă continuată,

- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.



În rechizitoriul trimis judecătorilor de la Tribunalul Buzău se arată că în perioada 2012-2015, societățile S.C. Murfatlar România SA, S.C. Euroavipo S.A, S.C. Bartenders Distilleries S.R.L și SC Oana Management S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei șase oameni de afaceri, cercetați în prezenta cauză, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, ar fi fost:

- sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile;

- înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinși furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligații fiscale pe care societățile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfășurării activității de producție a băuturilor alcoolice;

- “îngăduința” inculpaților Fulgeanu Marius, Stăniguț Nicolae Cristian și Adumitroaie Leonard care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligați și nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor S.C. Murfatlar România SA și S.C. Euroavipo S.A, deși societățile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri și sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.