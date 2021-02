BREAKING - CUTREMUR de 7,2 grade pe scara Richter, în Japonia/ VIDEO

Un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a avut loc în urmă cu doar câteva minute pe coasta de sud a Japoniei.

Deocamdată nu a fost emisă și alertă de tsunami, iar pagubele sunt în curs de evaluare.

BREAKING: Magnitude 7.1 quake measuring upper 6 on Japanese scale hits Miyagi, Fukushima prefectures in northeastern Japan. There is no possibility of tsunami. https://t.co/nRQmURsr0j