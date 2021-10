BREAKING Dacian Cioloș a DEMISIONAT de la șefia Renew Europe

Dacian Cioloș a anunțat că și-a prezentat demisia din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, pentru a se concentra pe mandatul de președinte al USR, obținut la Congresul recent al formațiunii. Dacian Cioloș a declarat, la RFI, că și-a dat demisia de la șefia grupului Renew Europe din PE.

„Da, tocmai de asta am fost absent luni de aici, pentru că am fost la Strasbourg, am avut o întâlnire cu președinția grupului, apoi o ședință de grup și mi-am prezentat demisia, le-am explicat colegilor de ce fac lucrul acesta și dându-mi demisia am și deschis posibilitatea de a organiza alegeri pentru un nou președinte de grup cât mai repede, foarte probabil înainte de sfârșitul acestei luni Renew va avea un nou președinte”, a spus Cioloș, conform Mediafax.

Citește și: Dacian Cioloș atacă PNL: 'Un Guvern minoritar e o idee năstrușnică'

Întrebat dacă va candida și un europarlamentar român, Dacian Cioloș a răspuns: „Nu cred că va candida un europarlamentar român (...). Aici, vedeți, eu n-am fost susținut pentru că am fost român, eu am fost susținut pentru că veneam în spate cu o experiență care a fost utilă sau colegii au considerat că e utilă grupului și ca fost comisar european și ca fost prim-ministru, astea au fost motivele (...). Acolo au fost negocieri, ne-am construit o majoritate cu oameni care vroiau să aibă la conducerea grupului un om care să poată să țină un echilibru între liberalii din nordul Europei, care susțin liberalismul clasic, partide nou venite, modernizatoare, din sud-vestul Europei și din centrul și estul Europei și eu am fost considerat atunci ca un factor de echilibru între aceste diferite viziuni și orientări din grup și se va căuta în continuare o soluție de acest gen”.​

Dacian Cioloș a câștigat alegerile pentru președinția USR, după ce l-a învins cu aproape 700 de voturi în plus, pe Dan Barna.