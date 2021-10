BREAKING DNA CONFIRMĂ existența unui dosar de MARE CORUPȚIE privind fapte pretins comise la DALI - Ancheta este din luna aprilie și sunt vizate doar faptele

Direcția Națională Anticorupție confirmă pentru STIRIPESURSE existența unor cercetări penale in rem, după de o serie de întrebări adresate de redacție legat de informațiile invocate de surse judiciare pentru publicație referitor la pretinse fapte penale ce ar fi avut loc ani de zile la Direcția de Asigurare Logistică Integrată (DALI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Concret DNA notează în răspunsul său adresat STIRIPESURSE că un dosar a fost preluat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 5, instituție inițial sesizată privind presupuse fapte de delapidare ce ar fi avut loc la Ministerul de Interne -DALI.

Prezentăm integral răspunsul DNA transmis oficial redacției:

Citește și: Ultimul martor din dosarul Belina a fost audiat - Dosarul intră ÎN LINIE DREAPTĂ...

„Către Știri pe Surse

În atenția Cătălin Lupășteanu

La solicitarea dvs. înregistrată la data de 18 octombrie 2021, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

Un dosar cu numărul de înregistrare la care faceți referire a fost transmis, la solicitarea procurorilor DNA, de către unitatea de parchet menționată de dvs. în cerere, în cursul lunii octombrie 2021, în vederea reunirii la o cauză deja existentă.

În cauză este începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (“in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs o faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001.”, notează Direcția.

Contactați pentru lămuriri, oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 confirmă de asemenea existența pe rolul instituției, până la momentul declinării către DNA, a unui dosar penal, format urmare unei sesizări privind pretinse fapte de delapidare ce ar fi avut loc la DALI din MAI.

Surse judiciare explică pentru STIRIPESURSE că ancheta de la DNA ar fi fost demarată încă din luna aprilie a acestui an dar nu au putut preciza modalitatea de formare a dosarului.

Aceleași surse afirmă că de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 Direcția ar fi preluat două dosare ce vizau aceeași structură din MAI.

Se zguduie ministerul de Interne...

Surse judiciare informează, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE, că anchetatorii de la DNA ar cerceta mai multe fapte penale ce ar fi avut loc la Direcția de Asigurare Logistică Integrată (DALI) din Ministerul de Interne în decursul ultimilor ani.

Citește și: Martorii GREI ai DNA au DESFIINȚAT-O pe Elena Udrea în sala de judecată: `S-a spus cu subiect si predicat că Elena Udrea era la butoane`...

Între faptele pretins cercetate la acest moment de către anchetatorii anticorupție, susțin sursele citate, s-ar număra fapte de abuz în serviciu și delapidare.

Solicitate să dezvolte cele cunoscute sursele citate invocă faptul că aceste pretinse fapte ce ar fi avut loc în Direcția care se ocupă cu tot ce înseamnă gestionare și achiziții la nivelul aparatului central al Ministerului de Interne, ar fi fost comise sub autoritatea directorului de Direcție, comisarul șef de poliție Florin Nicolae Bunghiuz.

Citește și: RAPORT BOMBĂ privind ASASINATUL EXPLOZIV de la ARAD-Angajați MApN ce ar putea face parte din anturajul...

Între pretinsele fapte ce s-ar derula de ani buni, mai afirmă sursele STIRIPESURSE, s-ar număra felul de încasare a unor deconturi, modalitatea de încasare a unor sume de bani de la restaurantul Excelsior ce aparține MAI, modalitatea de efectuare a unor concedii la hotelurile ministerului dar și presupuse fapte ce țin de decontarea orelor suplimentare.

Alte nereguli ce ar avea loc de ani de zile în cadrul acestei Direcții, mai afirmă aceleași surse invocate, ar ține de presupuse incompatibilități și conflicte de interese generate de afinitatea mai multor lucrători din structură.

Presupusul conflict de interese, dezvoltă sursele STIRIPESURSE, ar fi în legătură cu modalitatea de constituire a unor comisii de concurs urmare cărora o rudă ar fi fost promovată sub semnătura altei rude.

Se pare că ar fi vorba de două persoane cu grad direct de rudenie între ele, un cumnat al acestora și o altă rudă cu grad direct de rudenie.

Citește și: Declarație ȘOC în dosarul agenților VIOLENȚI de la SECȚIA 16: „Nu l-am denunțat pe Șeicaru„ ...

Aceleași surse susțin pentru STIRIPESRSE că la nivelul acestei Direcții mai multe persoane ar fi în relație de rudenie sau afinitate și și-ar fi acoperit urmele pretinselor fapte.

DALI asigură logistic structurile Aparatului Central precum și alte unități ale MAI, respectiv asigură achiziționarea de produse și lucrări și servicii.

Concret, toate obiectele și serviciile ce intră în patrimoniul Ministerului de Interne și banii cheltuiți pentru gestionarea și achiziția acestora sunt manageriate de această structură.

Astfel DALI gestionează hotelurile de pe litoral și din țară ale MAI, restaurantele ministerului, casele de vacanță, parcul auto al întreg MAI precum și service-ul auto al ministerului de Interne.