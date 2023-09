BREAKING - Doi deputați PNL au semnat sesizarea la CCR a legii pe care Marcel Ciolacu și-a angajat răspunderea

USR, Forța Dreptei și doi deputați din PNL au depus contestație la Curtea Constituțională pe Legea privind unele măsuri fiscale, lege asupra căreia premierul Marcel Ciolacu și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului.

Această sesizare a fost semnată și de către deputații PNL, Dan Vîlceanu și Gheorghe Pecingină. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu.

Dan Vîlceanu a fost propus spre excludere din PNL, decizia fusese luată, dar nu a mai fost pusă în aplicare niciodată.

Gheorghe Pecingină este deputat de Gorj și vicepreședinte al PNL Gorj, un om foarte apropiat de Dan Vîlceanu.

“Situația mea în PNL este una foarte bună. Sunt membru al PNL și aștept și eu această toamnă să numărăm bobocii, așa cum este o vorbă bătrânească, să vedem cum stă partidul și în ce direcție ne îndreptăm. Aștept ca lumea să-și revină, să-și dea seama că suntem sau că am fost pe un trend greșit, că trebuie să ne mobilizăm, să ne unim și urmează un an electoral foarte greu. Iar poveștile astea cu exclus de oameni și cu dat afară și împins primarii afară din partid, să spunem că a fost o perioadă de tristă amintire pentru PNL și să nu mai revenim la ea. Propunerea de a fi exclus din partid Dan Vîlceanu este doar o propunere, dar au fost oameni marcanți care au votat împotrivă și care înțeleg că democrația într-un partid este totul. Atunci când închizi gura unuia care nu este de acord cu conducerea, nu este tocmai ok. Sunt de acord că trebuie o disciplină de partid, dar hai să vedem cine a început. Partidul ăsta are un program aprobat de către forurile statutare prin care am spus că nu vom crește taxe, nu vom majora impozite, nu ne-am ținut de cuvânt. Partidul ăsta a votat, prin organele saturare, că nu vom face alianță cu PSD, nu ne-am ținut de cuvânt. Sunt foarte multe lucruri și, atunci, trebuie văzut de unde a plecat nesupunerea, cu ghilimelele de rigoare, a lui Dan Vîlceanu. Eu zic că excluderea nu se va materializa. Mai sunt pași de făcut. Marea masă a PNL gândește altfel”, spunea Pecingină, despre situația din PNL.