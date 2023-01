BREAKING - Șeful organizației 'teroriste' Gardienii Revoluției a fost ucis

Liderul mișcării iraniene Gardienii Revoluției, Qassem Fatahillah, a fost ucis în apropierea casei sale.

În urmă cu doar două zile, Marea Britanie declarase Gardienii Revoluției organizație teroristă.

Declararea Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, drept grupare teroristă ar însemna că apartenenţa la această organizaţie, participarea la reuniuni şi afişarea publică a siglei sale ar deveni o infracţiune.

BREAKING: Iranian Revolutionary Guard Official, Qassem Fatahillah, was reportedly assassinated outside his house. #IranRevoIution #FreeIran2023 #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/vNVsP4W31I