DOSAR Împușcarea potrivnicilor cu Kalashnikov-ul `figuri de stil` în câștigarea de timp la presiunile lui Buzatu - Cum s-au `sucit` unii martori în anchetă

Unii martori, care în discuțiile libere emiteau tot felul de amenințări față de terțe persoane care nu „executau„ după timpii ceruți de Dumitru Buzatu în funcție de interesele paralele ale acestuia, au declarat pe parcursul anchetei la DNA Iași că afirmații precum „imi iau pistol și îl împușc„ sau „ma duc peste el cu kalasnikov-ul„ erau figuri de stil care nu ar fi denotat presiunile pe care le-ar fi resimțit la momentul discuțiilor cu șeful CJ.

Fostul președinte al CJ Vaslui și al organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, aflat în arest preventiv, a fost trimis în judecată în dosarul în care DNA îl acuză de luare de mită.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

Buzatu a fost arestat preventiv pe data de 23 septembrie, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită.

Fostul lider PSD Vaslui a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei, presupusă mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract.

Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii acestuia, după ce i-ar fi primit într-un restaurant.

„Sunt economiile mele”, a spus Buzatu la flagrant, întrebat de unde provin banii din geantă.

"În perioada 8 mai - 7 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru (...) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) sume de bani, reprezentând un procent de 10% din valoarea unui contract de achiziţie publică pe care acesta din urmă îl încheiase cu Consiliul Judeţean Vaslui şi care avea ca obiect reabilitarea şi modernizarea unor drumuri din judeţul Vaslui, astfel încât contractul să se deruleze în bune condiţii (plată facturilor)”, susține DNA.

Presiunile lui Buzatu

Începând cu luna mai 2023 Dumitru Buzatu, se arată în dosarul ajuns la instanță, a început să manifeste o preocupare privind urgentarea întocmirii documentației privind plata pe care CJ Vaslui trebuia să o efectueze în favoarea antreprenorului SC Soragmin SRL, deși acesta nu are atribuții directe privind această procedură.

Aceste atribuții revin managerului de proiect Caragață Valeriu, managerului tehnic Toma Cătălin Alexandru și lucrătorilor delegați din cadrul Direcției Tehnice din cadrul CJ Vaslui.

Aceștia trebuie să centralizeze listele de cantități a materialelor utilizate de către antreprenor la obiectivul de investiție, urmând ca aceste centralizatoare să fie aprobate de către supervizorul, Emeric Koti.

Ulterior supervizorul va emite niște CIP-uri, în urma cărora antreprenorul va emite facturile către CJ Vaslui.

Apoi, având întreaga documentație, CIP-urile emise de supervizor și facturile emise de către antreprenor, funcționarii din cadrul CJ Vaslui vor trebui să întocmească referate justificative în vederea emiterii ordinelor de plată.

Președintele CJ Vaslui va trebui să aprobe aceste referate justificative si ordinele de plată care vor fi întocmite, apoi acestea vor fi trimise spre decontare.

Este de menționat faptul că Buzatu Dumitru are cunoștință de demersul lui Judele Radu și coordonează întreaga activitate a lui Toma Cătălin-Alexandru, cel care trasează sarcini lui Judele Radu în legătură cu documentația prin care se urmărește modificarea concluziilor expertizei având ca scop obținerea unor sume mai mici imputabile antreprenorului pentru lucrările neconform executate.

La data de 11.05.2023, Caragață Valeriu, managerul proiectului Drumului Strategic, l-a sunat pe Savin Emil și l-a invitat în mod oficial să rezilieze amiabil contractele aferente loturilor 1 și 2 din Drumul strategic pentru a putea fi scoase la licitație restul de executat, termen care expiră la sfârșitul lunii decembrie 2023.

Acest demers, notează DNA, evidențiază faptul că numitul Buzatu Dumitru coordonează activitatea numitului Caragață Valeriu.

O zi mai târziu Alexandru Cătălin Toma a purtat o convorbire telefonică cu Emeric Koti, căruia i-a transmis faptul că Buzatu Dumitru a început să pună presiune asupra funcționarilor din cadrul CJ Vaslui care au atribuții cu privire la întocmirea documentației de plată către SC Soragmin SRL.

Cătălin Toma pare surprins de atitudinea lui Buzatu Dumitru, cel mai probabil datorită faptului că până în acel moment nu a manifestat interes în efectuarea plății către Sc Soragmin SRL.

În aceeași zi Toma este contactat telefonic de Koti Emeric și poartă următoarea discuție:

„TOMA Cătălin-Alexandru: - Hm? Băi, nu, nu, s-a schimbat.. ! Noi am avut o ședință programată la ora 3 care după aia s-a devansat, am făcut-o la unu jumateʼ că a vrut și șeful mare să .. să participe la ea și el a apăsat pe accelerație de ... de a prins turbo mașina.

KOTI Emeric: - Dar cred că ăsta s-a... când s-a testat, cred că s-a greșit data.

TOMA Cătălin-Alexandru: - Nu, nu, nu! Nu! Ăștia-s aici!

KOTI Emeric: - Păi nu că.. !

TOMA Cătălin-Alexandru: - .. sunt aici deja.

KOTI Emeric: - ... fără mine că treʼ să fiu prezent și eu nu pot decât vinerea viitoare. N-are .. !

TOMA Cătălin-Alexandru: - Habar n-am! Nu știu! Eu din considerente cu totul și cu totul subiective, eu nu sunt în încăperea respectivă, drept pentru care știu alții să răspundă la ce spui tu.

KOTI Emeric: - Am înțeles, da, oricum nu are valoare dacă nu sunt și eu, așa că... ! Adică, nu se hotărăște ce am eu de făcut, dacă ... își ia cineva angajamentul.. !

Referitor la această convorbire telefonică Toma Cătălin Alexandru arată că prin expresia președintele a apăsat pe accelerație de a prin turbo mașinaa dorit să arate că Buzatu Dumitru a solicitat membrilor echipei de implementare intensificarea eforturilor de implementare a proiectului.

În „oala sub presiune„....

La data de 15.06.2023 Buzatu Dumitru este contactat telefonic de Caragață Valeriu, căruia îi solicită să urgenteze încheierea documentelor prin care numitului Savin Emil, să-i fie deblocate sumele de bani aferente lucrărilor efectuate pe loturile 1 și 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui. Numitul Buzatu Dumitru este conștient de situația creată, respectiv că aceste sume se cuvin de drept antreprenorului și că trebuiau decontate de mai multă vreme, de aprox. 2 ani de zile. Din dinamica convorbirii telefonice rezultă că supervizorul Emeric Koti ar fi cel care ar fi întârziat plata sumelor de bani, fapt pentru care Buzatu Dumitru pune presiune pe Caragață Valeriu și-i dă instrucțiuni cum să procedeze cu supervizorul Emeric Koti pentru ca această să semneze documentele ce-i revin pentru deblocarea sumei de bani cuvenite antreprenorului. La un moment dat Caragață Valeriu cedează presiunilor exercitate de Buzatu Dumitru și afirmă că “Mă duc eu mâine la Bucuresti să-l bat pe ăla, să-l....să-l strâng de gât, să-l ucid, îmi iau și un pistol.. !”, făcând referire la Koti Emeric, respective să-l determine să semneze documentele care cad în sarcina lui.

„...să-l strâng de gât, să-l ucid, îmi iau și un pistol.. !”...

BUZATU Dumitru: - Vali, mă duc până la Spital dar .. !

CARAGAȚĂ Valeriu: - Sunt aici sus la etajul 3 într-o ședință cu băieții!

BUZATU Dumitru: - .. când vin, vino să văd odată dacă ați terminat cu deconturile alea, cu treburile astea, că.. !

CARAGAȚĂ Valeriu: - N-am terminat că uite asta discutăm de niște hârtii care pur și simplu, ba sunt, ba nu sunt, ba le-a dat constructorul, ba nu le-a dat constructorul. Pentru că au fost niște neconcordanțe care pur și simplu nu s-au concretizat în niște documente finale și ele acuma l-a determinat pe supervizor să facă o balanță de cantități finală! Că n-o mai terminam și acuma stăteam și verificam pe traseu care sunt documentele lipsă.

BUZATU Dumitru: - Frate, a durat 2 ani povestea asta. După profilul discuției de acuma, mai durează încă 2 ani. Eu știu că ăla a semnat niște hârtii și să-mi răspundă ăla repede până mâine, băi de ce le-ai semnat dacă nu erau. Unde-s situațiile aferente că el nu putea să dea niciun certificat de-ăla până când nu avea situațiile aferente în mână să discute cu ele?

CARAGAȚĂ Valeriu: - Le-a avut în mână, dar a avut 4 situații reeditate, revizuite, cu revenire, cu solicitări care nu s-au mai concretizat.. !

BUZATU Dumitru: - Păi, la toa...?

CARAGAȚĂ Valeriu: - ... concretizat corespunzător cu realitatea și atunci tot ce n-a fost corespunzător s-a ... a făcut supervizorul o balanță de cantități acolo unde nu au fost lucrări certificate, dovedite cu hârtii și așa mai departe și el a făcut o situație finală care nu este o situație de lucrări autentică pentru că lipsesc acele documente.

BUZATU Dumitru: - Eu nu pot să înțeleg treaba asta, nu vreau să o înțeleg, eu .. !

CARAGAȚĂ Valeriu: - Asta a fost relația cu antreprenorul, domnul președinte... că el tot.. !

BUZATU Dumitru: - Da, dar nu antreprenorul, bre. Eu am supervizorul și băi, tu ce ai făcut ca să realizezi treaba asta? Eu nu discut cu antreprenorul că este supervizorul! Băi, dă-mi.. ! Ăla ți-a trimis factură! Tu când vezi factura, îi ceri sau ce i-a trimis lui, cererea de plată și-i ceri adă-mi aia, adă-mi aia, adă-mi aia! Băi, nu mi le-a adus! Atunci, eu îți onorez treaba asta și îți dau pentru asta, asta, asta, pentru asta nu că n-ai ce-ți trebuie! Nu așa e regula?

CARAGAȚĂ Valeriu: - Păi, așa a fost, domnul președinte dar nu au venit acele.. !

............................

BUZATU Dumitru: - ... trec de contracte, VALI, le-am închis. Ăla cere banii! Noi n-avem, nu știm pe ce treʼ să-i dăm banii? La ce ne chinuim? Băi, vino încoace pentru ce ai, îți dăm, pentru ce nu ai, nu-ți dăm și vino tu și ne cere, adă documente, de ce trebuie.. nu eu vorbesc, vorbesc în numele supervizorului, de ce trebuie să stau eu acuma la coadă la TRANSMIR sau la care dracuʼ mai este acolo și eu nu am o chestiune, ca să nu aud poveștile astea?

................................

BUZATU Dumitru: - Că eu vorbesc cu .. despre treaba aceasta de 3 săptămâni, Vali dragă!

CARAGAȚĂ Valeriu: - Eu am vorbit cu el dar doar să mă duc eu la BUCUREȘTI. Mă duc eu mâine la BUCUREȘTI să-l bat pe ăla, să-l....să-l strâng de gât, să-l ucid, îmi iau și un pistol.. !

BUZATU Dumitru: - Nu! Dar nu te duci, trimitem pe cineva, dacă este. Nu frate, nu-l strângi de gât! Băi dar te...te somez! Băi dar trimit eu dacă nu poți veni! Băi dar ți le scriu eu, nu i le scriem noi, le scrie el că doar pentru asta intră.. este în contract cu noi, dar problema este că trec lunile. Ne aflăm în luna august, deja. Că după ce vine la noi, mai stăm încă 3 luni!

CARAGAȚĂ Valeriu: - Da. Eu îl sun imediat după ce închei discuția cu.. !

BUZATU Dumitru: - Eu nu mai pot să mai rezist, Vali, la treaba asta!

CARAGAȚĂ Valeriu: - ... îl sun.. îl sun .. îl sun pe supervizor să vină mâine cu ele așa cum le are! Băi, dacă nu.. !

BUZATU Dumitru: - Măi, nu veni mâine dar poți să vii până luni?

CARAGAȚĂ Valeriu: - Nu! Mâine să vină!”, se arată în dosarul aflat acum în analiza judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vaslui.

Amenințarea „plastică„...

Cu privire la această convorbire telefonică, Caragață a precizat în declarația de martor faptul că Buzatu Dumitru era interesat ca investiția privind Drumul Strategic să se finalizeze în condițiile în care termenul limită privind efectuarea plății către SC Soragmin SRL pentru lucrările executate și neachitate era de 31.12.2023

Caragață Valeriu susține că nu a simțit nicio presiune exercitată de Buzatu Dumitru asupra sa și că acesta folosea uneori expresii din popor (dacă este vreunul care zice pâs...).

În ceea ce privește expresia folosită de Caragață Valeriu că va merge la București să-l bată pe supervizorul Koti Emeric și că va folosi un pistolul, martorul susține că nu a fost nicio presiune din partea lui Buzatu Dumitru în a face aceste afirmații, fiind o „expresie plastică.”

Faza pe AK-47

La data de 16 iunie 2023 Caragață, managerul proiectului, ia legătura cu reprezentantul SC Soragmin SRL, căreia îi transmite să aibă răbdare cu întocmirea documentației aferente plăților pe care antreprenorul trebuie să le primească.

Acesta îi transmite că a purtat discuții pe această temă cu președintele CJ Vaslui și că întîrzierea s-a produs din cauza supervizorului.

Caragață Valeriu afirmă că va merge la București cu un kalasnikov pentru a-l împușca pe Emeric Koti, supervizorul, acest aspect scoate în evidență presiunea sub care se afla Caragață Valeriu, urmare a presiunilor exercitate asupra lui de către Buzatu dumitru pentru a urgenta întocmirea CIP-ului.

Această presiune, respectiv directivele trasate de Buzatu Dumitru, Caragață Valeriu le transmitea mai departe persoanelor implicate în procesul de întocmire a documentației aferente plății pentru SC Soragmin SRL.

La data de 16.06.2023, Caragață reprezentantul Sorgamin și poartă următoarea discuție:

..............................

CARAGAȚĂ Valeriu: - Ba puteți să faceți și dumneavoastră dacă vreți să ne ajutați, împreună cu supervizorul ca să putem da drumul mai repede, adică nu .. !

XXX: - Dar ce să facem noi împreună cu supervizorul? Adică să stăm și noi și el și să le punctăm împreună? Așa el știe ce a făcut acolo și cum și-a gândit el, a avut viziunea dumnealui de a ajuns la valoarea aia.

CARAGAȚĂ Valeriu: - Da, dar...el zice că domʼle, e posibil să aibă...el a certificat niște valori și e posibil să n-aibă documente justificative, să vă ceară să le semnați și asta și iar ne blocăm. Asta era.. !

Monica: - Dar să le...dar să le verifice, domnul, că noi am trimis toate documentele de calitate și toate atașamentele sunt la dumneavoastră predate.

CARAGAȚĂ Valeriu: - Aștept! Da, doamnă! Aștept... ! Aștept!

XXX: - Noi nu mai ... eu nu mai am nimic!

CARAGAȚĂ Valeriu: - Am înțeles! Am înțeles!

XXX: - Nu mai am nimic! Toate sunt la dumneavoastră!

CARAGAȚĂ Valeriu: - Păi, eu aștept de la el... am vorbit... i-am zis și domnului președinte, zic, domnul președinte, am făcut demersuri, am vorbit cu el, nu-mi rămâne decât să-mi iau un Kalașnikov să mă duc să-l împușc la București că...am vorbit cu el, aștept.

XXX: - Eu...eu chiar nu mai am absolut nimic. Toate documentele sunt predate către dumneavoastră.

………………….

Martorul Caragață Valeriu a declarat în legătură cu presiunile pe care le-ar fi făcut pentru emiterea CIP-ului că exprimarea lui era o figură de ( cum a folosit și cu termenul Kalasnikov) și că nu a resimțit presiuni din partea lui Buzatu Dumitru.

Toți oamenii președintelui...CJ

Noi nume apar în dosarul de mare corupție al președintelui CJ Vaslui Dumitru Buzatu, unul dintre acestea fiind ce al administratorului public al județului, Valeriu Caragață.

Caragață, alături de un alt funcționar public, cu funcție de director sunt vizați de mega-ancheta procurorilor DNA Iași pentru fapte de complicitate la luarea de mită.

Este de amintit că la alegerile parlamentare din 2020 Caragață a candidat pentru un post în Senatul României, dar a ieșit pe locul doi ca număr de voturi astfel că a revenit în postul de administrator public al județului.

Concret, se arată în dosarul studiat de judecătorii Tribunalului Vaslui, în 4 septembrie „s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de Complicitate la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000 cu referire la art. 289 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în perioada iunie-septembrie 2023 numiții Caragață Valeriu, administratorul public al județului Vaslui și managerul de proiect al Drumului Strategic din jud. Vaslui, și Toma Cătălin Alexandru, directorul adjunct al Direcției Tehnice din cadrul CJ Vaslui și managerul tehnic al Drumului Strategic din jud, Vaslui, cu intenție au înlesnit, prin îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în regim de urgență privind întocmirea documentației aferente decontării sumei de 15.000.000 lei către SC Soragmin SRL, activitatea numitului Buzatu Dumitru, președintele CJ Vaslui, care a pretins în mod indirect numitului S.E., reprezentantul SC Soragmin SRL, un procent de 10% din suma de bani pe care CJ Vaslui trebuie să o deconteze către SC Soragmin SRL, în virtutea relațiilor contractuale privind lucrările pe care antreprenorul le-a efectuat pe lotul 1 și 2 al Drumului Strategic județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ245M, DJ247, DJ246)”.

Despre această faptă anchetatorii ieșeni de la DNA notează că la începutul lunii februarie a fost înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași procesul-verbal de consemnare a denunțului formulat la aceiași dată de către denunțător, din care rezultă că în cursul anului 2019, societatea SORAGMIN SRL, a cărui administrator este Mădălina Șelaru, denunțătorul ocupând funcția de director administrativ, a câștigat o licitație cu fonduri europene a cărui beneficiar este CJ Vaslui privind lotul 1 și 2 din DN 581 până la DJ245(Poienești)- lotul 1 și lotul 2-cuprins între localitățile Laza și Bălteni, jud. Vaslui, întinderea ambelor loturi fiind de 47 km.

În această lucrare, se mai arată în dosarul de la instanța de judecată, societatea a executat lucrări de terasamente, săpături, balastat 30 de cm și piatra spartă 20 cm și stratul de uzură de 8 cm, lucrarea fiind realizată în proporție de aproximativ 75%. S-au efectuat șanțuri, trotuare, poduri și podețe, ziduri de sprijin, toate realizate în proporție de 80%.

„În cursul anului 2021 CJ Vaslui, în calitate de beneficiar, a solicitat o expertiză tehnică privind respectarea condițiilor tehnice pe care societatea denunțătorului și le-a asumat prin caietul de sarcini( stratul de legătură) iar expertul JUDELE Radu, care a efectuat această expertiză, a concluzionat faptul că s-au respectat condițiile caietului de sarcini dar a constatat și faptul că grosimile asfaltului nu sunt conforme, menționând existența și exfolierea unor porțiuni de pe asfalt.

Denunțătorul precizează că CJ Vaslui trebuie să mai achite către SC SORAGMIN SRL aproximativ suma de 3.000.000 euro pentru lucrarea efectuată(80% efectuată).

Denunțătorul mai precizează că, ulterior, în cursul lunii iunie 2022 expertul JUDELE Radu i-ar fi solicitat suma de 700.000 lei pentru a “interveni” la expertiză, înțelegând că în fapt va interveni la nivelul beneficiarului CJ Vaslui, pentru a se debloca sumele de bani datorate de CJ Vaslui pentru lucrarea menționată. Acesta i-ar fi propus denunțătorului să-i remită această sumă de bani sub o aparență de legalitate, încheind un contract de prestări servicii cu SC DRUM POD INVEST SRL, unde soția acestuia deține calitatea de administrator.

În cursul lunii februarie 2023 expertul JUDELE Radu a solicitat directorului tehnic în cadrul SC SORAGMIN SRL, în mun. Tecuci, să încheie contractul de prestări servicii prin care ar aduce completări la expertiza depusă la CJ Vaslui și astfel beneficiarul ar debloca o parte din suma de 3.000.000 euro”, se mai arată în documentele de la dosar.

Colaboratori DNA pe urmele funcționarilor

Încă din luna februarie DNA a pus colaboratori pe urmele funcționarilor publici din cadrul CJ pentru a „purta conversații telefonice, să înregistreze discuțiile purtate şi să supravegheze video, audio şi prin fotografiere pe numitul Radu Judele, expertul în lucrări de infrastructură, fiul lui Radu Judele, fost șef DRDP Iași care a decedat în 2022, să ofere şi să remită sub orice formă, inclusiv prin intermediul unor contracte comerciale, sume de bani sau alte foloase materiale numitului acestuia sau altor persoane cu privire la aspectele care prezintă interes în cauză”.

Tot atunci DNA a suplimentat urmărirea penală cu încă un colaborator ce trebuia „să poarte conversații telefonice, să înregistreze discuțiile purtate şi să supravegheze video, audio şi prin fotografiere pe numiții Radu Judele jr. și Buzatu Dumitru , să ofere şi să remită sub orice formă, inclusiv prin intermediul unor contracte comerciale, sume de bani sau alte foloase materiale celor doi oficiali sau altor persoane cu privire la aspectele care prezintă interes în cauză”.

Telefon fără fir făcut de Buzatu prin subalterni

„În demersul său (acela de a emite o expertiză convenabilă președintelui CJ Dumitru Buzatu - nr.r.), expertul Judele a ținut legătură în permanență cu reprezentanții CJ Vaslui, în special cu Toma Cătălin, managerul tehnic al proiectului și Caragață Valeriu, managerul proiectului, a căror indicații le-a urmat.

Numitul Toma Cătălin i-a comunicat numitului Judele Radu că trebuie să obțină anumite aprobări informale de la președintele Consiliului Județean, Buzatu Dumitru, pentru a demara procedurile legale privind această documentație de adaptare a concluziilor expertizei inițiale efectuată pe lotul 1 și 2 al Drumului Strategic din jud. Vaslui.

În ceea ce privește relația lui Radu Judele jr. cu factorii decizionali din cadrul CJ Vaslui, acesta ține legătura și acționează la instrucțiunile venite din partea lui Toma Cătălin. Acesta la rândul său primește instrucțiuni de la președintele CJ Vaslui, Buzatu Dumitru, pe care le transmite numitului Judele Radu.

De asemenea Toma Cătălin îi dă instrucțiuni numitului Judele Radu asupra procedurii cum trebuie să ajungă această adaptare a concluziilor expertizei anterioare la CJ Vaslui, în condițiile în care autoritatea contractantă-CJ Vaslui nu are o comunicare cu antreprenorul SC Soragmin SRL și se află într-un diferend.

Cu toate acestea reprezentanții CJ Vaslui îi solicită în mod direct, neoficial, această documentație numitului Judele Radu pentru a o pune în aplicare. Este de menționat că Judele Radu nu se afla în nicio relație profesională contractuală cu CJ Vaslui în cursul lunii aprilie 2023”, se mai arată în mega-dosarul ajuns la instanță.

Fapte...sub presiune...

Anchetatorii DNA iași notează în dosarul aflat la Tribunalul Vaslui că în 11 mai, „Caragață Valeriu, managerul proiectului Drumului Strategic, l-a contactat telefonic pe S.E și l-a invitat în mod oficial să rezilieze amiabil contractele aferente loturilor 1 și 2 din drumul strategic pentru a putea fi scoase din nou la licitație și să fie executate în termenul finanțării, termen care expiră la sfârșitul lunii decembrie 2023” și că „acest demers evidențiază faptul că numitul Buzatu Dumitru coordonează activitatea numitului Caragață Valeriu”.

Patru zile mai târziu, se arată în dosar, Buzatu revine la Caragață Valeriu și „i-a solicitat să urgenteze încheierea documentelor prin care numitului SE, să-i fie deblocate sumele de bani aferente lucrărilor efectuate pe loturile 1 și 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui”.

”Numitul Buzatu Dumitru este conștient de situația creată, respectiv că aceste sume se cuvin de drept antreprenorului și că trebuiau decontate de mai multă vreme, de aprox. 2 ani de zile”, se arată în dosar, situație exemplificată și cu un fragment al unei discuții dintre cei doi funcționari publici.

„Frate, a durat 2 ani povestea asta. După profilul discuției de acuma, mai durează încă 2 ani./ ... trec de contracte, VALI, le-am închis. Ăla cere banii! Noi n-avem, nu știm pe ce treʼ să-i dăm banii? La ce ne chinuim? Băi, vino încoace pentru ce ai, îți dăm, pentru ce nu ai, nu-ți dăm și vino tu și ne cere, adă documente, de ce trebuie..”, erau indicațiile lui Buzatu către Caragață.

„Totodată Buzatu Dumitru pune presiune pe Caragață Valeriu și-i dă instrucțiuni cum să procedeze cu supervizorul E.K. pentru ca această să semneze documentele ce-i revin pentru deblocarea sumei de bani cuvenite antreprenorului”, se mai arată în dosarul de mare corupție al lui Buzatu.

Bătrâneți „liniștite„ la „sanatoriul cu grilaj„...

Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vaslui la cererea procurorilor DNA Iași.

Avocații lui Buzatu au anunțat că vor contesta decizia Tribunalului Vaslui.

Decizia instanţei a fost anunţată de avocatul lui Buzatu, Daniel Atasiei.

Acesta a precizat că hotărârea Tribunalului Vaslui va fi atacată la Curtea de Apel Iaşi. ''O să expunem argumentele în faţa instanţei la Iaşi'', a declarat avocatul, sâmbătă seara.

Banii de „bătrânețe„ pentru Buzatu din fondurile operative ale DNA

Referatul cu propunere de arestare preventivă pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, scoate la iveală detalii despre modul în care procurorii au instrumentat acest caz.

În momentul primirii genții cu 1,25 de milioane de lei, Buzatu îi și mulțumește omului de afaceri care l-a denunțat ”sărut mâna! Încă o dată îți mulțumesc că eram pe drojdie”.

Oprit în trafic culterior, Buzatu susține că geanta îi aparține, iar banii din interior reprezintă economiile sale.

Potrivit anchetatorilor el a spus că banii sunt din propriile economii.

Ulterior, Buzatu le-a spus procurorilor că de fapt i-a cerut lui S. un împrumut de 125 de mii de lei și este surprins să vadă acum că de fapt i-a dat 1,25 de milioane de lei, neștiind despre ce e vorba.

„În data de 22.09.2023, în jurul orelor 19.12, autoturismul ... utilizat de către Consiliul Județean Vaslui a fost oprit la ieșirea din ferma Cârja, în autoturism fiind identificat numitul Dumitru Buzatu însoțit de un conducător auto angajat al Consiliului Județean Vaslui.

Procedând la efectuarea percheziției auto, în portbagajul autoturismului, în partea stângă, a fost identificată o geantă de culoare maro, după cercetarea acesteia putându-se constata faptul că în această geantă se află o sumă de bani în lei, respectiva sumă era compusă din bancnote de 500 de lei (1.250.000, adică 2500 bancnote de 500 de RON).

Cu privire la această geantă și la suma aflată în interior, Dumitru Buzatu precizează următoarele:

”Această geantă și suma de bani din interior îmi aparține, sunt bani din economiile mele.”, a susținut mereu șeful CJ Vaslui când a fost prins în flagrant.

Un șef dur...dar „corect„...dar dur....

Fiind audiat în cauză, Dumitru Buzatu a spus că presiunile pe care le-a exercitat asupra funcționarilor responsabili de implementarea proiectelor desfășurate de către Consiliul Județean Vaslui a fost una intensă dar justificată de faptul că data implementării proiectelor era una limită și exista riscul ca Consiliul Județean Vaslui să piardă finanțarea cu obligația acestuia să asigure fondurile implementării din bugetul propriu lucru care era imposibil.

Dumitru Buzatu a spus faptul că în urmă cu aproximativ două sau trei săptămâni s-a întâlnit cu Emil Savin în parcarea Consiliului Județean Vaslui căruia i-a solicitat suma de 125.000 lei ca împrumut. Acesta a fost de acord iar în cursul zilei de 22.09.2023 s-a deplasat în localitatea Cârja din județul Vaslui unde se află un iaz de pescuit și s-a întâlnit cu niște prieteni și inclusiv cu Savin Emil. Acesta i-a dat o geantă de culoare maro în care a crezut că se află suma de bani solicitată ca împrumut și ulterior după ce a fost oprit de poliție și procuror a constatat că în geantă se afla suma de 1.250.000 lei sumă pe care nu a solicitat-o niciodată ca împrumut.

Declarațiile inculpatului Dumitru Buzatu sunt însă contrazise de probele pe care procurorii le aveau dejaː

În ceea ce privesc presiunile exercitate asupra angajaților responsabili de implementarea proiectelor din procesele verbale de redare aflate la dosarul cauzei rezultă că aceștia sunt uimiți de rapiditatea cu care inculpatul vrea să se rezolve problemele cu privire la plata care trebuie efectuată către societatea ... S.R.L