BREAKING Legea amânării plății facturilor a trecut de Parlament: facturile la apă, energie, gaze, gunoi, cablu, internet se suspendă 3 luni

Camera Deputaților a adoptat vineri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amânarea pentru o perioadă de trei luni a plății utilităților pentru următoarele utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV. Nu intra in lege si nu se prevede amanarea platii pentru serviciile de voce și date mobile, aici facturile trebuie achitate in continuare potrivit actului normativ. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgată de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci nu se aplica. Liberalii au votat contra si au anuntat ca vor ataca legea la CCR.

Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice:

(....)

Art. 4.- (1) La cererea beneficiarului, persoană fizică afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni menționate la alin.(1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.

Vezi si: Moment tensionat în şedinţa de Guvern - Orban a refuzat propunerea ministrului Muncii: 'Nu ne putem permite să modificăm ordonanţa la fiecare şedinţă de guvern' .