BREAKING Liviu Dragnea MAI STĂ DUPĂ GRATII: ce a decis ÎCCJ

Magistrații instanței supreme au amânat, pentru 21 ianuarie, decizia cu privire la recursul în casație formulat de fostul lider PSD Liviu Dragnea în dosarul în care a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare.

Liviu Dragnea a spus, marți, în fața magistraților de la instanța supremă, că a recurs la recurs în casație deoarece de 8 luni se află în spatele gratiilor deși este nevinovat, iar procurorii au spus mai multe neadevăruri în acest dosar.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, și anume că eu le-am cunoscut pe Anisia și Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet Nu am inițiat acest recurs doar pentru că aș fi nevinovat, pentru a ieși cu orice preț din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziția dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteți casația. (...) Cred cu tărie în nevinovăția mea”, a spus fostul lider PSD în fața instanței supreme.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în luna mai, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

În prezent, Liviu Dragnea este încarcerat în Penitenciarul Rahova.