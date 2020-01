BREAKING Ludovic Orban nu exclude OUG pe alegerea primarilor în două tururi: 'Suntem în curs de analiză'

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara, la Ateneul Roman, ca „este posibil” ca in sedinta de joi a Guvernului, programata pentru ora 14.00, să se ia o decizie finala privind calea de urmat in privinta alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. „Evident ca si OUG e in discutie”, a zis el. Surse politice spun ca sunt mari sanse sa fie data ordonanta de urgenta.

„Suntem in curs de analiza”, a zis Orban. El a indicat ca variante pentru doua tururi „dezbaterea parlamentara, angajarea raspunderii sau OUG”. „Cand vom lua o decizie, o vom anunta”, a spus Orban. „Suntem intr-o analiza serioasa, OUG se da doar daca exista un temei extrem de solid. Evident ca si OUG e in discutie”, a adaugat premierul. Intrebat daca decizia finala o sa vina in sedinta de guvern de joi, premierul a raspus: `Este posibil'.

